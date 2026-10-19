Военный выпрыгнул из горящего самолета с высоты 5,5 километра без парашюта и выжил

Во время Второй мировой войны британский военнослужащий Николас Алкемейд выпрыгнул из горящего бомбардировщика без рабочего парашюта и упал с высоты около 5,5 километра. Он приземлился среди елей на заснеженную землю и выжил. Эту историю удалось подтвердить по архивным материалам, включая документы Музея Королевских ВВС Великобритании, передает МойГород

Горящий самолет и роковое решение

События произошли в ночь на 25 марта 1944 года. 21-летний Николас Алкемейд служил стрелком в Королевских ВВС Великобритании и находился в составе экипажа тяжелого бомбардировщика Avro Lancaster по имени Werewolf. Самолет возвращался после налета на Берлин, когда его атаковал немецкий ночной истребитель. Бомбардировщик загорелся и начал терять управление.

Алкемейд находился в хвостовой стрелковой башне. Из-за ограниченного пространства он не мог постоянно носить парашют: тот хранился отдельно, в специальном контейнере, и перед прыжком его следовало закрепить на подвесной системе.

Когда стрелок открыл дверцы башни, чтобы выбраться из самолета, он увидел, что его парашют уже охвачен пламенем. Огонь обжигал лицо и руки, а резиновая кислородная маска начала плавиться. Попытки выбраться через охваченную огнем часть самолета не помогли, и Алкемейд оказался перед выбором: остаться в горящем бомбардировщике или прыгнуть без парашюта.

В итоге он решился на прыжок. По воспоминаниям Алкемейда, которые приводит Музей Королевских ВВС, в тот момент он не чувствовал обычного ощущения падения. Вскоре он потерял сознание. Позади него горящий самолет взорвался. Согласно архивным материалам, падение началось с высоты примерно 18 тысяч футов — около 5,5 километра.

Сержант Николас Алкемейд. Коллаж: Мой Город

Как ему удалось выжить

Алкемейд пришел в себя спустя несколько часов. Он лежал на заснеженной земле среди небольших елей. Во время падения ветви деревьев, через которые пролетел стрелок, замедлили его движение, а снег смягчил удар о землю.

Несмотря на высоту падения, Алкемейд остался жив. Он получил ожоги и порезы еще в самолете, а после приземления обнаружил у себя ушибы и травму колена. При этом у него не оказалось ни одной сломанной или треснувшей кости. Во время падения он также потерял оба летных ботинка.

Передвигаться самостоятельно Алкемейд практически не мог, поэтому начал подавать сигналы свистком. Его обнаружили немецкие гражданские и доставили в местную больницу, откуда позже перевели в медицинское учреждение с более подходящими условиями для лечения. Из ран британца извлекли осколки плексигласа и деревянные щепки.

Почему его рассказу сначала не поверили

На следующий день Алкемейда допросили представители гестапо. Немецкие следователи не поверили, что он мог пережить такое падение без парашюта, и заподозрили его в том, что он скрывает настоящее место приземления или пытается выдать себя за другого человека.

Николас Алкемейд с сыном

Однако рассказ стрелка удалось подтвердить. В лесу обнаружили его парашютную подвесную систему, которая показала, что парашют не раскрывался. Дополнительным доказательством стали обломки бомбардировщика, найденные примерно в 32 километрах от места приземления: рукоятка и трос раскрытия парашюта оставались в предусмотренном для хранения положении.

Позже немецкие власти признали историю достоверной. Алкемейду даже выдали специальный документ, подтверждавший, что он упал с высоты 18 тысяч футов без парашюта и благополучно приземлился среди елей в снегу. В апреле 1944 года документ подписали британские военнослужащие, находившиеся в плену.

Что было дальше

После лечения Алкемейд оказался в плену и позднее был переведен в лагерь для военнопленных Stalag Luft III. Его история стала известна другим заключенным: по воспоминаниям и архивным записям, сослуживцы просили его рассказать о невероятном спасении.

При этом экипаж бомбардировщика не пережил катастрофу в полном составе. Из семи человек выжили только трое, включая Алкемейда. Остальные четыре члена экипажа погибли.

После войны Алкемейд вернулся к гражданской жизни. Он умер в июне 1987 года в возрасте 64 лет.

История британского стрелка сохранилась не только в воспоминаниях, но и в документах, связанных с его службой и пребыванием в плену. Музей Королевских ВВС Великобритании изучил эти материалы и подтвердил, что случай Алкемейда — не просто легенда о невероятном везении, а задокументированный эпизод Второй мировой войны.