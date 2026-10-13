Восемь лет стратегии «Travel +»: от лидера сегмента SUV с квадратным дизайном к ведущему мировому бренду путешествий и образа жизни

Задолго до того, как формула «автомобиль + путешествия» стала популярной темой в отрасли, JETOUR уже закладывал сценарии путешествий в концепцию продуктов, технологические разработки и работу с пользователями, занимая передовые позиции в отрасли. С момента основания в 2018 году бренд последовательно развивает стратегию «Travel +», помогая большему числу людей воплощать мечты о поездках и новых открытиях. Сегодня JETOUR прошел путь от первопроходца китайского сегмента SUV с квадратным дизайном до ведущего мирового бренда, объединяющего путешествия и образ жизни. Предстоящий День технологий и путешествий JETOUR 2026 станет наглядной демонстрацией результатов этой стратегии.

День технологий и путешествий JETOUR 2026, посвященный теме «Будущее путешествий начинается сейчас», пройдет с 20 по 23 октября. Гости со всего мира отправятся в путешествие через города, горы и водно-болотные угодья и на собственном опыте увидят, как JETOUR воплощает идею «Travel+».

Продукты, созданные с учетом сценариев путешествий: восемь лет ускоренного глобального роста

На фоне однообразия рынка SUV JETOUR выделился фирменным квадратным силуэтом и концепцией «Travel+». Его автомобили сочетают внедорожные возможности, просторный практичный салон и комфорт в дальних поездках, поэтому одинаково подходят для города и дальних маршрутов.

Глубокое понимание потребностей путешественников стало одним из двигателей роста JETOUR. К сентябрю 2026 года совокупные мировые продажи бренда достигли 2,56 млн автомобилей. Модели JETOUR представлены более чем в 100 странах и регионах, а в 13 странах марка занимает первое место по продажам SUV с квадратным дизайном. Бренд сформировал четкую структуру модельных линеек T-Series и G-Series и продолжает расширять глобальную продуктовую линейку, чтобы отвечать запросам разных рынков. Следуя глобальной стратегии «In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere», JETOUR укрепляет позиции в ключевых регионах и ускоряет выход на рынки с высокими требованиями, включая Европу, Австралию и Новую Зеландию.

Путешествия как исследование, благотворительность и культура: основа уникального позиционирования JETOUR

Продукты — основа бренда, а экосистема путешествий и культурные ценности формируют его более глубокую идентичность. JETOUR последовательно выстроил вокруг идеи «Travel+» образ бренда, в котором соединяются исследование мира, благотворительность и культура.

Путешествие как исследование: благодаря ключевым технологиям — полностью автоматической интеллектуальной системе полного привода XWD, интеллектуальной архитектуре GAIA для движения по разным типам покрытия и супергибридной системе C-DM — JETOUR помогает пользователям добираться дальше.

Путешествие как благотворительность: от знакомства с красотой мира до ее защиты — JETOUR постоянно расширяет смысл концепции «Travel+». В Африке бренд вместе с Discovery и Фондом охраны гепардов (Cheetah Conservation Fund, CCF) создал проект «Возвращение гепарда», чтобы помочь сохранить этот вид. В Малайзии JETOUR развивает благотворительные партнерства с TCS и PULIHARA. В Пакистане бренд запустил программу по сохранению мархура (винторогого козла), уделяя внимание защите редких представителей местной фауны и их природных местообитаний, а также другим природоохранным инициативам. JETOUR продолжает работать над защитой природы и искать новые возможности для объединения путешествий и благотворительности.

Путешествие как культура: через такие проекты, как фестиваль «Travel+», Глобальный фестиваль поклонников бренда, футбольный клуб, международный марафон и сотрудничество с FIBA (Международной федерацией баскетбола), JETOUR соединяет знакомство с автомобилями с местной культурой, спортивными событиями, природными и культурными достопримечательностями, создавая эмоциональную связь с аудиторией.

Доступные технологии помогают JETOUR знакомить мир с культурой бездорожья

Открыть обычным семьям внедорожные поездки, прежде доступные немногим, — такова изначальная идея «Travel+» JETOUR. Опираясь на технологии группы, бренд сделал профессиональный полный привод, гибридные силовые установки и интеллектуальное управление доступнее в широком модельном ряду. Это позволяет пользователям сочетать городские поездки с маршрутами по бездорожью, выводя внедорожную культуру в массы и на мировую арену.

За восемь лет JETOUR вышел далеко за рамки понятия «просто автомобиль», превратив «Travel+» в образ жизни, который можно прочувствовать, разделить с другими и поддерживать. Предстоящий День технологий и путешествий JETOUR позволит испытать эту идею на собственном опыте: участники познакомятся с новыми разработками на Глобальном дне инноваций, отправятся в захватывающие поездки по бамбуковым лесам Моганшаня и увидят, как на озере Сячжу заботятся о сохранении хохлатых ибисов. Образ путешествий будущего скоро станет реальностью.

Пройдя путь от автомобиля к образу жизни, JETOUR вступает в новый этап. Бренд готов ускорить расширение глобального модельного ряда и развитие экосистемы, предлагая людям по всему миру новые и самобытные впечатления от путешествий и отправляясь навстречу новым маршрутам вместе со своими пользователями.

О бренде JETOUR

Основанный в 2018 году, JETOUR развивает стратегию «Travel+» и представлен более чем в 100 странах и регионах мира. Сеть бренда включает свыше 2 000 точек продаж и послепродажного обслуживания, а глобальное сообщество пользователей насчитывает более 50 млн человек. Сеть исследований и разработок охватывает Европейский союз, Ближний Восток, Центральную и Южную Америку, страны АСЕАН и другие регионы. В модельный ряд входят T-Series, ориентированная на легкое бездорожье, и G-Series — линейка премиальных внедорожников класса люкс. Эти автомобили подходят для самых разных сценариев: ежедневных городских поездок, семейных автопутешествий, кемпинга и дальних маршрутов.