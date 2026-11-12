Вовлекали молодежь в преступность: более 240 участников ОПГ попали под следствие в Казахстане

В Министерстве внутренних дел отчитались о борьбе с группировками, втягивающими молодежь в преступную среду. Как сообщает Polisia.kz, в 2026 году в регионах страны выявили свыше 40 таких групп, а за различные правонарушения задержали более 100 человек.

Отдельное внимание полицейские уделяют защите школьников и студентов от вымогательств. В частности, силовики пресекли деятельность четырех группировок, которые требовали деньги у несовершеннолетних.

- Одновременно полиция противодействует организованным преступным группировкам, в том числе стремящимся вовлечь молодых людей в противоправную деятельность. С начала года возбуждено 47 уголовных дел, связанных с ОПГ. К уголовной ответственности привлекаются более 240 лидеров и участников преступных групп, - рассказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Помимо задержаний, сотрудники полиции с начала года провели более двух тысяч профилактических встреч в школах и колледжах. На них подросткам рассказывают об ответственности за вымогательства и последствиях романтизации криминального образа жизни.