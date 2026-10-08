Возвращение казахстанцев из зоны боевых действий в России: МИД РК сделал заявление

В ведомстве опровергли распространившуюся в сети информацию о якобы запланированном возвращении 14 граждан Казахстана из зоны боевых действий в России.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Жанболат Усенов прокомментировали в своем Telegram-канале распространившуюся в соцсетях информацию о якобы запланированной на сегодня эвакуации 14 граждан Казахстана из зоны боевых действий в России в посольство РК.

В ведомстве подчеркнули, что спекуляции на столь чувствительной теме недопустимы, поскольку они ранят чувства ожидающих родных и создают ложные надежды.

- Министерство иностранных дел Республики Казахстан официально заявляет, что эта информация не соответствует действительности. Мы понимаем, насколько важна эта тема для общества и особенно для родственников наших граждан. Именно поэтому распространение непроверенных сведений недопустимо. Это вводит в заблуждение семьи, которые ждут вестей о своих близких, порождает ложные ожидания и может осложнить работу министерства по защите граждан, - отмечается в сообщении.

На данный момент работа по защите интересов казахстанцев продолжается по дипломатическим каналам в постоянном режиме, ситуация находится на контроле. Общественность просят опираться исключительно на официальные сведения.