Ярмарка изделий ручной работы пройдёт в Уральске 21 октября

21 октября 2026 года в 12:00 на 4-м этаже торгового дома "Алем Плаза" в Уральске пройдёт большая благотворительная ярмарка "Мейірім FEST". Её организует областное Управление координации занятости и социальных программ.

- Главная цель - поддержать тех, кто нуждается в особом внимании, показать талант людей с особыми потребностями и просто подарить друг другу добро и заботу. На ярмарке можно будет увидеть и купить уникальные изделия ручной работы. Каждая вещь хранит тепло, мастерство и частичку души автора. Покупая их, вы не только приобретаете красивые вещи, но и вносите свой вклад в доброе дело, - сообщили в управлении координации занятости и социальных программ.

На ярмарку приглашают всех жителей и гостей города.