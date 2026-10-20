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Социум

Ярмарка изделий ручной работы пройдёт в Уральске 21 октября

Ярмарка состоится в торговом доме "Алем Плаза".
Кристина Кобина
Ярмарка изделий ручной работы пройдёт в Уральске 21 октября
Фото: управление координации занятости и социальных программ ЗКО

21 октября 2026 года в 12:00 на 4-м этаже торгового дома "Алем Плаза" в Уральске пройдёт большая благотворительная ярмарка "Мейірім FEST". Её организует областное Управление координации занятости и социальных программ.

- Главная цель - поддержать тех, кто нуждается в особом внимании, показать талант людей с особыми потребностями и просто подарить друг другу добро и заботу. На ярмарке можно будет увидеть и купить уникальные изделия ручной работы. Каждая вещь хранит тепло, мастерство и частичку души автора. Покупая их, вы не только приобретаете красивые вещи, но и вносите свой вклад в доброе дело, - сообщили в управлении координации занятости и социальных программ.

На ярмарку приглашают всех жителей и гостей города.

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