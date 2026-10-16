За выброшенный на вокзале окурок жителя ЗКО отправили на общественные работы

В Западном Казахстане продолжают привлекать к ответственности за мелкий мусор, несанкционированную торговлю и нарушение правил благоустройства.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда, один из последних резонансных случаев произошел на железнодорожном вокзале Уральска. 20 августа мужчина выбросил сигаретный окурок прямо на перроне в неустановленном месте.

Дело об административном правонарушении за загрязнение мест общего пользования (ч. 1 ст. 434-2 КоАП РК) рассмотрел Жанибекский районный суд. На заседании нарушитель полностью признал вину и сам попросил суд назначить ему наказание в виде общественных работ. В итоге его привлекли к 40 часам общественных работ. Постановление уже вступило в законную силу.

В Департаменте полиции ЗКО подвели промежуточные итоги республиканской акции "Таза Қазақстан". С начала года в регионе выявили порядка 7 000 административных правонарушений, из них около 200 - только за первые десять дней октября.

Среди зафиксированных нарушений за этот период:

144 факта - нарушение правил благоустройства территорий, повреждение инфраструктуры и уничтожение зеленых насаждений;

17 фактов - стихийная торговля в неустановленных местах;

9 фактов - загрязнение мест общего пользования.

Кроме того, полицейские совместно с местными акиматами проводят рейды по ликвидации стихийных рынков за пределами крупных городских базаров. По данным ведомства, территория возле центрального рынка уже приведена в порядок: тротуары и пешеходные зоны освобождены, для жителей и продавцов созданы комфортные условия.