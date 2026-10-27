Застройщик не сдаёт ЖК: что делать

Выясняем, как долго застройщик может затягивать сдачу дома, когда покупателям положена компенсация и что делать дольщикам в этой ситуации.

Дом обещали сдать в сентябре, но уже октябрь, а ключей всё нет. Krisha.kz разбиралась, сколько застройщик может переносить срок сдачи, когда положена неустойка и что делать дольщику.

На сколько может затягиваться ввод в эксплуатацию ЖК

Если жилой комплекс строится по договору долевого участия (ДДУ), застройщик может перенести срок приёмки дома в эксплуатацию максимум на пять месяцев от даты, указанной в проектно-сметной документации (ПСД).

Это предусмотрено пунктом 11 статьи 19 и подпунктом 1) пункта 3 статьи 37 Закона Республики Казахстан "О долевом участии в жилищном строительстве".

Пример: если дом должны были принять в сентябре, предельный срок переноса - до февраля следующего года.

- Застройщик не может по своему усмотрению продлевать этот срок сверх пяти месяцев. Исключение - обстоятельства непреодолимой силы: военные действия, стихийные бедствия, эпидемии, карантин. Они должны быть подтверждены, а застройщик обязан объяснить, как именно они повлияли на сроки, и уведомить дольщика. Проблемы с подрядчиками, поставками или организацией работ сами по себе основанием для продления не являются, - пояснил Виктор Микрюков, президент Ассоциации застройщиков Казахстана.

Если застройщик предлагает перенести срок

Застройщик и дольщик могут изменить условия ДДУ по взаимному согласию. Для этого подписывается дополнительное соглашение. При этом дольщик не обязан соглашаться на перенос.

Важно: новый пятимесячный срок после каждого переноса не начинается. Если срок сначала перенесли на два месяца, а затем ещё на три, общий перенос составит те же пять месяцев.

Как должны сообщить о переносе

Порядок зависит от условий вашего ДДУ. Если договор предусматривает письменное уведомление, застройщик обязан направить его дольщику с указанием причины переноса, его основания и новой даты.

- Ассоциация рекомендует направлять каждому дольщику индивидуальное уведомление с указанием причин переноса, его основания и нового срока, сохраняя подтверждение направления, - отмечает Виктор Микрюков.

Информация в чате ЖК или на сайте застройщика носит только дополнительный характер.

Сдача дома и получение ключей - не одно и то же

Дата сдачи ЖК в эксплуатацию и дата фактического получения ключей различаются. Пять месяцев отсрочки относятся именно к сроку приёмки дома, а не к передаче квартиры.

Сначала дом принимают в эксплуатацию.

Затем застройщик обязан передать квартиры дольщикам.

После регистрации акта приёмки уполномоченная компания должна передать квартиру в течение 60 календарных дней (этот срок прописан в типовой форме ДДУ). О завершении строительства и готовности квартиры застройщик также должен сообщить письменно.

Должен ли застройщик платить неустойку?

За перенос приёмки дома в пределах законного пятимесячного срока неустойка не начисляется.

Требовать компенсацию можно, если нарушен срок передачи квартиры и для задержки нет законных оснований.

По типовой форме ДДУ пеня составляет 0,1% от уплаченной суммы за каждый день просрочки.

Формула: уплаченная сумма × 0,001 × дни просрочки.

Пример: при оплате 20 млн тенге и 30 днях просрочки пеня составит 600 тыс. тенге.

Исключения:

Пеня не начисляется, если нарушение произошло по вине самого дольщика.

Если дольщик задерживал платежи по ДДУ, срок передачи квартиры сдвигается на период этой задержки (например, при просрочке платежа на 20 дней срок передачи ключей продлевается на 20 дней).

Что делать, если застройщик задерживает квартиру

Проверьте ДДУ. Внимательно изучите сроки окончания строительства и передачи квартиры, условия изменения договора и ответственность застройщика.

Напишите застройщику. Запросите в письменном виде причину задержки, новую дату сдачи и точную дату передачи квартиры. Обязательно сохраните копию обращения и ответ компании.

Направьте претензию. Если квартиру не передают в срок без уважительных причин, составьте претензию. Укажите в ней:

номер и дату ДДУ;

номер квартиры;

срок передачи и период просрочки;

требование передать квартиру и выплатить неустойку.

Приложите к документу копию ДДУ, дополнительные соглашения и чеки об оплате. Если при осмотре квартиры обнаружились дефекты, зафиксируйте их в передаточном акте.

Обратитесь в ГАСК или суд. Если застройщик игнорирует обращения, направьте жалобу в Управление государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) по месту нахождения ЖК. Для взыскания неустойки и решения споров по договору обращайтесь в судебные органы.