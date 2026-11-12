Зеленые госномера для электромобилей утвердили в Казахстане

Внешний вид знаков будет зависеть от категории транспорта и принадлежности владельцу.

В Казахстане появятся отдельные государственные регистрационные номерные знаки для электрического транспорта. Соответствующие поправки подготовили в Министерстве внутренних дел РК. Новые образцы разработаны для легковых и грузовых электрокаров, автобусов, а также электрических мотоциклов и мотороллеров.

Внешний вид знаков будет зависеть от категории транспорта и принадлежности владельцу (физическому или юридическому лицу). Различаться будут и комплекты - например, предусмотрены отдельные варианты для передней и задней частей легковых авто.

Главной особенностью всех новых знаков станет зелёное поле с кодом региона:

Обычный транспорт: белый основной фон, зелёный сектор региона, чёрные цифры, буквы и обозначение KZ.

Фото: МВД РК

Спецслужбы МВД: синий основной фон, зелёное поле региона и белые символы.

Фото: МВД РК

Дипломаты и иностранцы: красный фон (для диппредставительств) или жёлтый (для иностранных компаний и граждан), но сектор региона в обоих случаях останется зелёным.

Фото: МВД РК

Фото: МВД РК

Согласно приказу № 831, основной блок нововведений заработает с 1 января 2027 года. Однако правила для отдельных категорий номерных знаков вступят в силу раньше - спустя 10 календарных дней после первого официального опубликования документа.