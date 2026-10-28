Женщина угнала такси во время заказа и разбила автомобиль

В Восточно-Казахстанской области 33-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения самовольно села за руль такси и повредила Chevrolet Aveo. Об этом сообщает Halyqstan. По данным полиции, женщина попросила таксиста отвезти её по нескольким адресам. Когда они прибыли на последнее место, водитель вышел из машины. Воспользовавшись его отсутствием, пассажирка пересела за руль и уехала.

Владелец автомобиля обратился в полицию. Женщину задержали. Выяснилось, что у неё нет водительских прав. Предварительный ущерб оценили в 2,5 млн тенге. По факту неправомерного завладения автомобилем возбуждено уголовное дело.