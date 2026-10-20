Женщина упала с высоты 5 тысяч метров после столкновения самолетов и выжила

24 августа 1981 года 20-летняя Лариса Савицкая возвращалась домой вместе с мужем после свадебного путешествия. Их пассажирский самолет Ан-24 столкнулся в воздухе с военным бомбардировщиком Ту-16 на высоте 5 220 метров. Оба воздушных судна разрушились, а почти все находившиеся на борту люди погибли. Лариса оказалась единственной выжившей в катастрофе. После падения она провела несколько дней в тайге с тяжелыми травмами, прежде чем ее обнаружили спасатели, передает МойГород.

Столкновение в небе

Лариса и Владимир Савицкие поженились весной 1981 года. Из-за учебы и практики молодоженам пришлось отложить свадебное путешествие, но летом они наконец отправились к морю. Обратно супруги летели рейсом Ан-24РВ из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск.

Самолет был заполнен не полностью. Лариса и Владимир пересели в хвостовую часть салона, где было свободнее. Во время полета молодая женщина уснула.

Пассажирский самолёт Ан-24. Фото: Wikipedia

Утром 24 августа пассажирский Ан-24 столкнулся с военным дальним бомбардировщиком Ту-16К. Авария произошла на высоте более пяти километров над Амурской областью, неподалеку от Завитинска.

В результате столкновения пассажирский самолет практически мгновенно разрушился. Обломки обоих воздушных судов упали в лесистой местности. Экипажи самолетов погибли, как и остальные пассажиры, кроме Ларисы Савицкой.

Позднее среди причин катастрофы называли нарушения координации между военными и гражданскими диспетчерами, а также ошибки экипажей при определении высоты и положения самолетов.

«Я упала с неба»

В момент столкновения Лариса спала и не сразу поняла, что произошло. Ее разбудили сильный удар, грохот и резкое изменение температуры после разрушения фюзеляжа.

Когда самолет начал распадаться, женщину выбросило из кресла в проход. Вокруг были обломки, шум и крики. По ее воспоминаниям, она осознавала, что самолет разрушается, и понимала, что может погибнуть.

В какой-то момент Лариса добралась до ближайшего кресла и вжалась в него. Позднее она вспоминала, что ей пришла на ум сцена из фильма «Чудеса еще случаются», в которой героиня во время авиакатастрофы также прижимается к креслу.

Савицкая падала уже не внутри целого самолета, а вместе с фрагментом фюзеляжа, в котором сохранились несколько кресел. По опубликованным воспоминаниям, падение продолжалось около восьми минут.

Бомбардировщик Ту-16К. Фото: Wikipedia

Обломок достиг земли в лесу. Считается, что березы и болотистый участок смягчили удар. Лариса потеряла сознание и очнулась лишь спустя несколько часов.

Первым, что она увидела, был погибший муж. Супруги провели вместе всего четыре месяца после свадьбы.

Позднее Савицкая рассказывала, что получила переломы ребер и повреждения позвоночника, травмы рук и выбитые зубы. Несмотря на тяжелое состояние, в первые часы после катастрофы она могла самостоятельно передвигаться.

Три дня в тайге

Когда Лариса пришла в себя, вокруг были лес, холод и дождь. Она находилась среди обломков самолета и тел погибших. Женщина звала на помощь, надеясь, что кто-то еще выжил, но вскоре поняла, что осталась одна.

По ее словам, сначала она почти не ощущала боли — сказался сильный шок. Однако вскоре стало ясно, насколько опасным было ее положение: легкая одежда не защищала от холода, непрерывно шел дождь, а вокруг роились комары.

Савицкая использовала чехлы от кресел, чтобы укрыться и согреться. Из обломков самолета она соорудила подобие навеса, защищавшего от осадков. Воды хватало благодаря дождю, но найти пищу было гораздо труднее. Однажды женщина попробовала съесть ягоды, однако из-за травм зубов ей было сложно жевать.

Тем временем спасатели искали обломки и тела погибших. Рассчитывать на то, что после падения с такой высоты кто-то мог остаться жив, они практически не могли.

Лариса Савицка. Фото: РИА Новости

На третий день Савицкая заметила поисковые самолеты и начала махать красным чехлом от кресла, стараясь привлечь внимание экипажей. Однако ее сигнал не сразу распознали: неподалеку находился лагерь геологов, и наблюдатели предположили, что им машет кто-то из них.

В итоге спасательная группа обнаружила Ларису в тайге. Ее доставили вертолетом в больницу, откуда позднее перевезли в Благовещенск.

Жизнь после катастрофы

В больнице выяснилось, что травмы гораздо серьезнее, чем могло показаться в первые дни. У Савицкой были повреждены позвоночник и другие части тела. После выписки она долго восстанавливалась и испытывала сильные боли. По ее воспоминаниям, даже простые движения давались ей с трудом.

Потеря мужа и пережитая катастрофа стали для нее тяжелым психологическим испытанием. В то время, когда произошла трагедия, авиакатастрофы такого рода не всегда подробно освещались в средствах массовой информации. Родители Ларисы сначала получили известие, что оба молодых супруга погибли. О том, что дочь осталась жива, они узнали позже.

Несмотря на травмы и пережитое потрясение, Савицкая смогла восстановиться и вернуться к жизни. Спустя несколько лет у нее родился сын.

История Ларисы Савицкой остается одним из самых необычных случаев выживания после авиакатастрофы. При этом ее спасение нельзя объяснить одной только силой воли: важную роль сыграло редкое стечение обстоятельств — положение обломка, характер падения и особенности местности, смягчившей удар.

Ее история напоминает, насколько непредсказуемыми могут быть последствия катастрофы и как иногда человек выживает в обстоятельствах, которые кажутся практически несовместимыми с жизнью.