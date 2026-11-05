Житель Актау остался без Land Cruiser из-за долга по алиментам в 37 млн тенге

В Актау у злостного неплательщика алиментов с долгом в 37,8 млн тенге изъяли внедорожник Toyota Land Cruiser.

В Актау должнику по алиментам пришлось расстаться с внедорожником Toyota Land Cruiser, чтобы перекрыть многомиллионный долг перед собственными детьми. По данным прокуратуры Мангистауской области, с начала года надзорному ведомству удалось добиться взыскания 134,8 млн тенге в пользу детей.

В одном из эпизодов частный судебный исполнитель насчитал отцу долг в 37,8 млн тенге. В ходе проверки выяснилось, что на мужчину оформлен автомобиль Toyota Land Cruiser. Внедорожник оценили в 25,5 млн тенге и официально передали взыскателю в счет частичного погашения задолженности.

В другом случае должник лишился доли в квартире стоимостью 13,4 млн тенге. Всего в этом году у неплательщиков региона изъяли и передали семьям две квартиры, земельный участок и три автомобиля.

Тех, кто пытается скрыть реальные заработки, привлекают к ответственности: 46 человек получили административные наказания, а в отношении еще 11 должников завели уголовные дела.