Житель Уральска отсудил право изменить целевое назначение своего участка

Акимат отказал горожанину из-за проекта детальной планировки, однако суд установил, что чиновники нарушили процедуры и проигнорировали Генеральный план города.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, владелец земельного участка обратился с административным иском, чтобы признать незаконным и отменить мотивированный отказ уполномоченного органа в изменении целевого назначения земли.

Причиной отказа чиновники назвали то, что согласно проекту детальной планировки (ПДП) "Ескі қала", на данном участке предусмотрено строительство и обслуживание пятиэтажного многоквартирного дома.

В ходе судебного разбирательства выяснились важные детали:

Нарушение процедуры: Чиновники не вынесли предварительное решение, не направили его владельцу и не провели обязательную процедуру заслушивания. Одно только это нарушение процедуры уже является основанием для отмены отказа.

Противоречие Генплану: Согласно Генеральному плану Уральска, участок истца находится в жилой зоне, предназначенной для малоэтажной застройки, а не пятиэтажек.

Санитарные нормы: Суд также принял во внимание санитарные правила для дошкольных организаций, которые разрешают размещать детские сады в отдельно стоящих зданиях, частных домах или на первых этажах жилых домов.

В итоге суд частично удовлетворил иск: отказ уполномоченного органа признан незаконным и отменён. При этом требование сразу обязать чиновников выдать положительное решение суд не удовлетворил - государственному органу предстоит повторно пересмотреть вопрос с соблюдением всех законодательных процедур.

Решение суда уже вступило в законную силу.