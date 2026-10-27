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Социум

Жителей ЗКО предупредили о включении сирен

Жителей просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проведению проверки систем оповещения.
Жулдызхан Хасангалиева
Жителей ЗКО предупредили о включении сирен
Иллюстративное фото из архива "МГ"

27 октября в 16:00 в области проверят устройства оповещения. В департаменте ЧС ЗКО сообщили, что проверка проводится в рамках профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения и соблюдение требований пожарной безопасности в отопительный период. Жителей просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проведению проверки систем оповещения.

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