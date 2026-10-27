Жителей ЗКО предупредили о включении сирен

27 октября в 16:00 в области проверят устройства оповещения. В департаменте ЧС ЗКО сообщили, что проверка проводится в рамках профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения и соблюдение требований пожарной безопасности в отопительный период. Жителей просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проведению проверки систем оповещения.