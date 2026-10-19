Жители Уральска смогут сдать тест на знание казахского языка

В Казахстане 29 октября состоится электронное сертификационное тестирование по системе КАЗТЕСТ.

В Казахстане 29 октября состоится электронное сертификационное тестирование по системе КАЗТЕСТ, предназначенное для оценки уровня владения казахским языком. Об этом сообщает Национальный центр тестирования.

Сдать экзамен можно будет в 19 городах страны: Уральске, Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе, Актау, Атырау, Жезказгане, Кокшетау, Караганде, Костанае, Кызылорде, Усть-Каменогорске, Петропавловске, Павлодаре, Семее, Талдыкоргане, Туркестане и Таразе.

Приём заявок продлится до 27 октября включительно. Зарегистрироваться на тестирование можно на сайте app.testcenter.kz.

Структура и условия проведения КАЗТЕСТ

Тестирование состоит из четырёх основных блоков:

Аудирование: 20 заданий (20 минут);

Чтение: 40 заданий (50 минут);

Письмо: 2 задания (50 минут);

Говорение: 2 задания (7 минут).

Для успешного получения сертификата кандидату необходимо набрать пороговый балл в каждом из четырёх блоков.

Результаты экзамена будут доступны в личном кабинете участника на сайте app.testcenter.kz в течение 15 рабочих дней после даты проведения тестирования.

Стоимость участия составляет 7 121 тенге.

