Жительниц ЗКО приглашают бесплатно проверить здоровье молочных желез

В областном онкологическом диспансере пройдет день открытых дверей. Врачи проведут приемы и расскажут, как вовремя распознать болезнь и обезопасить себя. Мероприятие приурочено к международному месяцу борьбы против рака молочной железы.
День открытых дверей пройдет 30 октября с 09:00 до 13:00 в областном онкологическом диспансере.
Что ждет посетителей:
- Консультации опытныx онкологов
- Ответы на вопросы о профилактике и первых симптомах
- Полезные памятки и психологическая поддержка
В управлении здравоохранения подчеркнули, что наличие страховки ОСМС не нужно. Прийти на прием и задать вопросы врачам может любая жительница города и области.
Медики напоминают: рак молочной железы - не приговор, если обнаружить его вовремя. На ранних стадиях болезнь поддается лечению в 90% случаев. Найдите пару часов, чтобы убедиться, что с вашим здоровьем все в порядке!