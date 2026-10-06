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Социум

Жительниц ЗКО приглашают бесплатно проверить здоровье молочных желез

Мероприятие приурочено к международному месяцу борьбы против рака молочной железы.
Арайлым Усербаева
Жительниц ЗКО приглашают бесплатно проверить здоровье молочных желез
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В областном онкологическом диспансере пройдет день открытых дверей. Врачи проведут приемы и расскажут, как вовремя распознать болезнь и обезопасить себя. Мероприятие приурочено к международному месяцу борьбы против рака молочной железы.

День открытых дверей пройдет 30 октября с 09:00 до 13:00 в областном онкологическом диспансере. 

Что ждет посетителей:

  • Консультации опытныx онкологов
  • Ответы на вопросы о профилактике и первых симптомах
  • Полезные памятки и психологическая поддержка

В управлении здравоохранения подчеркнули, что наличие страховки ОСМС не нужно. Прийти на прием и задать вопросы врачам может любая жительница города и области.

Медики напоминают: рак молочной железы - не приговор, если обнаружить его вовремя. На ранних стадиях болезнь поддается лечению в 90% случаев. Найдите пару часов, чтобы убедиться, что с вашим здоровьем все в порядке!

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