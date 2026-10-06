Жительниц ЗКО приглашают бесплатно проверить здоровье молочных желез

В областном онкологическом диспансере пройдет день открытых дверей. Врачи проведут приемы и расскажут, как вовремя распознать болезнь и обезопасить себя. Мероприятие приурочено к международному месяцу борьбы против рака молочной железы.

День открытых дверей пройдет 30 октября с 09:00 до 13:00 в областном онкологическом диспансере.

Что ждет посетителей:

Консультации опытныx онкологов

Ответы на вопросы о профилактике и первых симптомах

Полезные памятки и психологическая поддержка

В управлении здравоохранения подчеркнули, что наличие страховки ОСМС не нужно. Прийти на прием и задать вопросы врачам может любая жительница города и области.

Медики напоминают: рак молочной железы - не приговор, если обнаружить его вовремя. На ранних стадиях болезнь поддается лечению в 90% случаев. Найдите пару часов, чтобы убедиться, что с вашим здоровьем все в порядке!