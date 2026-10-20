Жительница Актобе отсудила у клиники 300 тысяч тенге

Суд №3 города Актобе обязал местную медицинскую клинику выплатить пациентке 300 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда. Как сообщает пресс-служба суда, причиной иска стало ненадлежащее качество оказания медицинской помощи после аварии.

История началась после того, как горожанка попала в ДТП и обратилась за амбулаторным лечением. Однако в процессе диагностики возникли серьезные трудности: врачи клиники интерпретировали результаты обследований по-разному.

Из-за отсутствия единого мнения медики так и не смогли оперативно поставить точный диагноз. В результате женщину отправили на повторные процедуры, а сам процесс лечения существенно затянулся.

- При этом медицинская организация своевременно не организовала коллегиальное обсуждение противоречивых результатов обследований с участием профильных специалистов, - подчеркнули в суде.

Не согласившись с таким подходом, пострадавшая обратилась с иском о возмещении морального вреда. Изучив все доказательства и оценив степень нравственных страданий пациентки, суд встал на её сторону и частично удовлетворил требования.

Клинику обязали выплатить пострадавшей 300 тысяч тенге.

Решение суда вступило в законную силу.