Жительница столицы «летела» по трассе ЗКО почти 150 км/ч

По данным полиции ЗКО, 4 ноября около 18:14 на 48-м километре трассы "Подстепное - Илек" полицейские остановили автомобиль Toyota, водитель которого значительно превысила скорость. За рулём находилась 40-летняя жительница Астаны. При разрешённых 100 км/ч она ехала со скоростью 148 км/ч. Женщина признала нарушение и согласилась с предъявленными обвинениями. За превышение скорости ей назначен штраф в размере 20 МРП.

В полиции напомнили, что превышение скорости - одна из основных причин серьёзных ДТП. Чем выше скорость, тем меньше у водителя времени на реакцию и тем тяжелее могут быть последствия аварии.



