Зимний приём в магистратуру и докторантуру: в Казахстане стартовала регистрация на экзамены

Регистрация проводится в электронном формате на сайте Национального центра тестирования и продлится до 10 ноября включительно.

В Казахстане сегодня, 28 октября, стартовал приём заявлений на комплексное тестирование (КТ) для поступления в магистратуру, а также на вступительные экзамены в докторантуру. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК.

Регистрация проводится в электронном формате на сайте Национального центра тестирования и продлится до 10 ноября включительно.

- Приём документов от поступающих в профильную магистратуру по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки, будет осуществляться с 28 октября по 10 ноября текущего года организациями высшего и (или) послевузовского образования, - говорится в сообщении ведомства.

Сам этап тестирования запланирован на ноябрь-декабрь. При подаче заявки претенденты самостоятельно выбирают город сдачи экзаменов. Внести изменения в выбор программы, языка или локации можно только до момента закрытия базы.

- После закрытия базы приёма заявлений выбранная группа образовательных программ и город сдачи тестирования не подлежат изменению. Информация о дате проведения тестирования будет доступна в личном кабинете поступающего 13 ноября, - пояснили в Миннауки.

Формат тестирования и проходные баллыКомплексное тестирование для поступления в научно-педагогическую магистратуру включает три блока:

Тест по иностранному языку. Тест на определение готовности к обучению. Тест по профилю группы образовательных программ.

На выполнение заданий отводится 3 часа 55 минут. Общий пороговый уровень составляет 75 баллов (не менее 25 баллов по иностранному языку, не менее 7 баллов по готовности к обучению и минимум по 7 баллов за каждую из двух профильных дисциплин).

Поступающие в профильную магистратуру сдают только экзамен по профилю группы образовательных программ. Общий пороговый балл для них составляет 30 баллов (не менее чем по 7 баллов за первую и вторую профильные дисциплины).