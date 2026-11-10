10 человек с ВИЧ уклоняются от лечения в ЗКО: их ищет полиция

В Западно-Казахстанской области 10 пациентов с ВИЧ-инфекцией, состоящих на диспансерном учете, не получают необходимое лечение и находятся вне поля зрения медиков.

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, на 1 октября 2026 года эти люди не проходят антиретровирусную (АРВ) терапию и фактически остаются без медицинского наблюдения.

В облздраве пояснили, что основные причины, по которым пациенты "выпадают" из поля зрения врачей, - это трудовая миграция в другие регионы Казахстана или соседние страны без официального снятия с учета, а также отсутствие постоянного места жительства.

Чтобы найти пациентов и вернуть их под наблюдение, медики привлекают полицию и миграционную службу. Кроме того, поиск ведётся через базы данных ЦОНов (проверяются акты гражданского состояния) и медицинские информационные системы.

С теми, кто осознанно отказывается от терапии, работают специалисты мультидисциплинарной команды - врач, психолог, социальный работник и патронажная медсестра. Они пытаются убедить пациентов возобновить жизненно важное лечение.

Отметим, что всего на диспансерном учете в ЗКО сегодня состоит более 700 человек. Половина всех выявленных случаев приходится на людей в возрасте 30-49 лет. Это самый активный трудоспособный возраст. Но есть и люди старше 50 лет. Две трети от общего числа заболевших - мужчины, треть - женщины. 30% из всех заболевших - это работающие граждане, но есть и осужденные, и даже пенсионеры.