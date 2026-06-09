В ЗКАТУ имени Жангир хана прошла откровенная встреча студентов с ведущими эпидемиологами региона. Эксперты рассказали, почему внешность обманчива, как бытовые страхи порождают жестокую дискриминацию и почему информированность сегодня - это вопрос выживания.

Аудитория факультета ветеринарии и агротехнологий ЗКАТУ полна молодых людей. Будущие ветеринары и агрономы привыкли иметь дело с фактами, точной наукой и биологическими процессами. Однако, когда речь заходит о ВИЧ-инфекции, даже у самой прогрессивной молодёжи научный подход порой уступает место старым стереотипам.

Чтобы разрушить опасные мифы и донести до будущих специалистов суровую, но важную реальность, со студентами встретилась Алтынай Ашигалиева - заведующая отделом профилактических работ Областного центра по профилактике ВИЧ-инфекции.

Цифры без иллюзий: какова ситуация в ЗКО?

Начало диалога получилось обнадеживающим, но расслабляться, как выяснилось, рано. Регистрация первых случаев ВИЧ-инфекции в нашей области началась ещё в 1996 году, это были завозные случаи из-за границы. Алтынай Ашигалиева озвучила свежую статистику: за I квартал 2026 года в ЗКО зарегистрировано 12 новых случаев ВИЧ-инфекции. Это почти в два раза (в 1,8 раза) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же на диспансерном учёте в ЗКО сегодня состоит 723 человека.

При этом спикер добавила, что значительная часть новых заражений всё ещё связана с парентеральным путём - через иглу при употреблении инъекционных наркотиков. Эта проблема для ЗКО остаётся болезненной и актуальной.

- Ещё со школьной скамьи все вы прекрасно знаете, что такое "вирус" и "иммунитет". ВИЧ-инфекция - это вирус, мельчайшая частица, которая проникает в организм. Иммунитет нужен, чтобы организм боролся с вирусами. ВИЧ, проникая в организм, уничтожает именно иммунные клетки. В норме у человека есть 1000-1200 иммунных клеток, и при ВИЧ эти клетки уничтожаются, вследствие чего человек становится восприимчив к различным видам болезней. Если здоровый человек болеет гриппом и ОРВИ 5-7 дней, то с ВИЧ заболевание протекает сложнее и дольше. Другими словами, ВИЧ-инфекция - это хроническое неизлечимое заболевание. От неё пока нет вакцин и препаратов. А СПИД - это уже четвёртая, последняя стадия ВИЧ-инфекции, - отметила Алтынай Ашигалиева.

Хорошая новость для молодёжи - среди детей и подростков региона новых случаев не зафиксировано. "Эпицентр" заболеваемости сегодня сместился: половина всех выявленных случаев приходится на людей в возрасте 30-49 лет. Это самый активный трудоспособный возраст. Но есть и люди старше 50 лет. Две трети от общего числа заболевших - мужчины, треть - женщины. 30% из всех заболевших - это работающие граждане, но есть и осужденные, и даже пенсионеры. Другими словами, ВИЧ-инфекция не смотрит ни на возраст, ни на социальное положение, ни на пол. Один неправильный шаг может привести к непоправимым последствиям.

- Почему мы пришли именно к вам, к молодёжи? - обратилась к залу Алтынай Ашигалиева. - Потому что сегодня вирус вышел за пределы так называемых "групп риска". Основной путь передачи в нашем регионе - половой. И то, какие привычки безопасности вы сформируете у себя сейчас, определит эпидемиологическую картину области через 10–15 лет. Вирус не выбирает людей по профессии или социальному статусу.

Специалист также подчеркнула, что есть группа граждан, которые в обязательном порядке сдают анализы. Это беременные женщины, их супруги, доноры крови, военнослужащие, те, кто едут на учёбу, потребители инъекционных наркотиков.

"Весь мир у моих ног"

Молодёжи свойственно чувство уязвимости, переходящее в абсолютную уверенность: "Весь мир у моих ног, а любые беды - это сюжеты из вечерних новостей, которые происходят с кем-то другим". В психологии это называется иллюзией неуязвимости, а в коридорах уральских вузов и колледжей - синдромом "Со мной этого не случится".

Когда речь заходит о ВИЧ, у большинства студентов перед глазами, скорее всего, встал штамп из девяностых: шприцы в тёмных подъездах или маргинальный образ жизни. Кажется, что если ты учишься на "отлично", ходишь в кофейни на проспекте Назарбаева и планируешь будущее, эта проблема тебя физически не может коснуться. Из-за этого ложного чувства безопасности слово "ВИЧ" до сих пор табуировано. О нём боятся говорить вслух, а поход в СПИД-центр на проверку воспринимается как нечто постыдное. Страх порождает неосведомленность, а неосведомленность - реальный риск. Ведь вирусу всё равно, какой у тебя средний балл в зачётке.

Как на самом деле передается ВИЧ: три реальных пути

Чтобы победить страх, нужно лишить вирус главного оружия - мифов. ВИЧ не передаётся через рукопожатия, объятия, общую посуду или укусы комаров в пойме Чагана. Его невозможно подхватить через сиденье унитаза в университетском туалете или разделив один сок на двоих (хотя последнее негигиенично по другим причинам).

Существует всего три пути передачи инфекции, и все они легко поддаются контролю, если включать осознанность:

Половой путь (самый распространённый сегодня).

Вирус передаётся при незащищённом (без презерватива) проникающем сексе. В студенческой среде, где свидания и новые знакомства - естественная часть жизни, именно этот путь стал лидирующим. Презерватив - это не про "недоверие к партнеру", это про базовое уважение к себе и его здоровью.

Парентеральный путь (через кровь).

Инфекция попадает в организм при использовании нестерильных игл и шприцев. Сегодня в эту группу риска попадают не только наркозависимые. Сюда относятся нелегальные тату-мастера, бьющие наколки на съёмных квартирах "по знакомству", или сомнительные мастера маникюра, которые пренебрегают сухожаром и стерилизацией инструментов.

Вертикальный путь (от матери к ребёнку).

Вирус может передаться во время беременности, родов или при грудном вскармливании. Однако современная медицина позволяет ВИЧ-положительным женщинам рожать абсолютно здоровых детей - для этого достаточно вовремя узнать о своём статусе и принимать специальную терапию.

Резюме для статьи: Страх перед ВИЧ в Уральске подпитывается не отсутствием информации, а нежеланием примерить эту информацию на себя. Но парадокс в том, что как только студент перестаёт прятаться за иллюзию неуязвимости и узнаёт реальные факты, страх исчезает. На его место приходит здоровая привычка защищать себя и регулярно сдавать тест - просто ради контроля над собственной жизнью.

Анатомия заблуждений: мифы, которые убивают

Самая живая часть встречи была посвящена психологическим барьерам. Главная ошибка молодых людей, по мнению специалистов, кроется в одной короткой фразе: "Со мной этого точно не случится". Из-за ложного чувства безопасности студенты недооценивают риски, пренебрегают барьерной контрацепцией и годами не сдают анализы.

Алтынай Ашигалиева выделила топ-3 самых живучих мифов среди молодежи:

Миф №1: "ВИЧ видно по внешности". Студенты часто думают, что если партнёр выглядит здоровым, подтянутым и ухоженным, то он чист. На самом деле вирус может годами бессимптомно спать в организме, никак не выдавая себя внешне.

Миф №2: "ВИЧ передается в быту". Объятия, рукопожатия, общая посуда в студенческой столовой, бассейн или укус комара - всё это абсолютно безопасно. Вирус крайне неустойчив во внешней среде.

Миф №3: "ВИЧ - это приговор и скорая смерть". Это устаревший стереотип из 90-х. Сегодня люди, принимающие специальную терапию, живут полноценной, долгой жизнью, строят карьеру и рожают здоровых детей.

Цена стигмы: почему страх мешает лечению

Бытовые страхи, как отметила Алтынай Ашигалиева, рождают самое страшное социальное последствие - стигматизацию и дискриминацию.

- Люди боятся не самого вируса, они боятся человеческого осуждения. Узнав о положительном статусе, человек замыкается в себе, скрывает болезнь от близких и - что самое опасное - избегает походов к врачу. Стигма буквально заставляет людей отказываться от медицинской и психологической помощи, разрушая их жизни, - подчеркнула заведующая отделом.

Чтобы снизить уровень дискриминации, общество и, в первую очередь, молодёжь должны научиться говорить о ВИЧ открыто, без стыда и страха. Человек с ВИЧ - это прежде всего человек, заслуживающий уважения и равного отношения.

Три главных шага: как защитить своё будущее

Отвечая на вопросы студентов о том, как обезопасить себя, Алтынай Ашигалиева вывела простую формулу эффективной профилактики. Она состоит из информированности, использования презервативов, категорического отказа от наркотиков и регулярного тестирования.

Справка для уральцев: где и как пройти тест на ВИЧ?

Где: В Областном центре по профилактике ВИЧ-инфекции, а также в любой городской поликлинике.

Как: Доступно и абсолютно бесплатно.

Конфиденциальность: Результаты строго засекречены. Врачи обязаны соблюдать врачебную тайну, данные третьим лицам не передаются.

Скорость: Помимо классических лабораторных тестов (ИФА и ПЦР), существуют экспресс-тесты. Они позволяют узнать свой статус за считанные минуты. При положительном экспресс-результате всегда проводится детальное лабораторное подтверждение.

Вместо послесловия: что делать, если тест оказался положительным?

Самый главный посыл, который унесли с этой встречи студенты ЗКАТУ: паника - худший союзник. Если тест показал положительный результат, необходимо немедленно обратиться к специалистам Центра ВИЧ. Современная антиретровирусная терапия (АРТ) творит чудеса: она снижает вирусную нагрузку в крови до нуля. Человек перестаёт быть опасным для своего партнёра и может жить обычной счастливой жизнью.

В завершение встречи Алтынай Ашигалиева вывела на экран главное правило, которое стоит запомнить каждому:

"Защищай себя, проверяйся регулярно и не бойся знать свой статус". Ведь именно знания - наш главный инструмент в борьбе с невидимым противником.

"Если честно, проинформированы мы на троечку"

20-летний студент третьего курса ЗКАТУ им. Жангир хана Искандер Хабаев после встречи признался, что шёл на мероприятие с полным равнодушием, ожидая скучной лекции "для галочки", но в итоге остался под сильным впечатлением. По его словам, главным откровением стало то, как просто и без заезженных советских пугалок спикеры разложили всё по полочкам. Парень отметил, что разговор на равных помог ему избавиться от старых стереотипов: он наконец осознал, что ВИЧ - это не маргинальная болезнь из кино, а реальность, которая касается абсолютно каждого, кто пренебрегает базовой безопасностью.

- До встречи я имел представление об этом заболевании, что оно ослабляет иммунитет и передаётся через кровь. Сегодняшним открытием стало то, что невозможно заразиться через слюну, слёзы, укусы насекомых, рукопожатия. Кроме этого, сегодня я узнал, что человек с ВИЧ может прожить долгую и полноценную жизнь. Раньше я думал, что их срок жизни - не более пяти лет. Оказалось, при своевременной диагностике и лечении вполне реально максимально увеличить срок жизни, - поделился студент.

Комментируя уровень осведомленности своих сверстников, Искандер честно признался, что реальные знания молодёжи о проблеме остаются весьма поверхностными.

- Если честно, проинформированы мы на троечку. То есть само слово "ВИЧ" слышали все, и базовые вещи вроде "нельзя колоться одним шприцем" понимают даже школьники. Но на этом знания заканчиваются. Внутри у многих до сих пор сидит куча мифов: кто-то на полном серьёзе боится подхватить вирус в кресле стоматолога, а кто-то уверен, что по внешнему виду человека сразу понятно, болен он или нет. Информация вроде бы есть везде, но она воспринимается как белый шум. Мы не примеряем её на себя, пока это не коснётся кого-то из знакомых. Так что информированность поверхностная - все всё знают, но никто не понимает, что с этим делать в реальной жизни, - уверен он.

Студент добавил, что после этой встречи у него полностью исчез глупый страх перед СПИД-центром, и теперь он планирует 1-2 раза в год регулярно сдавать тест, чтобы держать своё здоровье под контролем.

От страха к осознанности

Подводя итоги, можно уверенно сказать, что прошедшая встреча разорвала привычный шаблон скучных лекций и стала для уральских студентов настоящим откровением. Вместо привычного официоза и запугивания молодые люди получили честный, открытый диалог на равных. Было заметно, как по ходу дискуссии менялась атмосфера в зале: от начального скепсиса и неловких смешков на задних партах аудитория перешла к серьезным, осознанным вопросам.

Уходя с мероприятия, студенты бурно обсуждали услышанное, и это - главный маркер того, что встреча попала в цель. Она оставила после себя не панику, а мощный массив живых впечатлений и, что гораздо важнее, пищу для размышлений. Многие признавались, что разговор заставил их пересмотреть своё отношение к собственному здоровью и безопасности.

Ломать стереотипы сложно, но подобные встречи доказывают, что уральская молодёжь готова к взрослому и открытому разговору. Когда с зумерами перестают говорить на языке запретов и начинают говорить на языке фактов, синдром "со мной этого не случится" уступает место здоровой осознанности. И если после сегодняшнего дня хотя бы несколько человек снимут фоновый страх, дойдут до СПИД-центра и сделают тест ради контроля над своей жизнью, значит, всё это было организовано не зря.