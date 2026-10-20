2026 жылғы 29 қарашаға тағайындалған Қазақстан Республикасы мәслихаттарының депутаттығына кандидаттарға арналған сайлау алдындағы үгіт-насихат материалдары мен ақпарат орналастыру қызметтерінің бағалары туралы ақпараттық хабарлама

Сайлау алдындағы үгіт-насихат 2026 жылғы 1 қарашада сағат 18.00-де басталып, 2026 жылғы 28 қарашада сағат 00.00-де аяқталады.
Үгіт-насихат материалдары* https://mgorod.kz сайтында,«Мой город» газетінде және @mgorod.kz_media инстаграм-аккаунтында келесі форматта орналастырылады:
*Барлық үгіт-насихат материалдары дайын күйінде ұсынылады және сайттың меншік иесі тарапынан редакциялық өңдеу жүргізілмейді.
Үгіт-насихат материалдары Кандидатпен немесе Сенімді өкілмен жасалған Ынтымақтастық туралы шарт бойынша күні, көлемі және мерзімдері көрсетілген жазбаша өтінішке сүйеніп орналастырылады.
Хатқа (өтінішке) міндетті түрде келесі құжаттардың көшірмелері қоса беріледі:
- Кандидаттың жеке басын куәландыратын құжат,
- Кандидат ретінде тіркелгенін растайтын құжат,
- сенімді өкілдер үшін – Кандидат атынан өкілге өкілеттіктер берілгенін растайтын құжат және оның жеке басын куәландыратын құжаты.
Шартқа қол қойылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде ұсынылған шотқа сәйкес 100% алдын ала төлем жүзеге асырылуға тиіс.
Егер мазмұнында конституциялық құрылысты күштеп өзгерту, Қазақстан Республикасының тұтастығын бұзу, мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіру, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық және рулық араздықты қоздыру, қатыгездік пен зорлық-зомбылықты насихаттау, сондай-ақ заңнамада көзделмеген әскерилендірілген құралымдарды құру идеялары болатын болса, «Мой Город» редакциясы ондай үгіт-насихат материалдарын дайындап шығарудан және оларға баспа алаңын ұсынудан бас тартады.
«Мой город» редакциясы кандидаттардың ар-намысы мен қадір-қасиетіне нұқсан келтіруі мүмкін ақпаратты насихаттайтын үгіт материалдарын жариялаудан бас тартуға құқылы. Материалды ұсынған Кандидат редакция талап еткен жағдайда үгіт-насихат материалдарындағы жоғарыда аталған сипаттағы мәліметтерді растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.
Үгіт-насихат материалдарын ұсынған Кандидаттар олардың мазмұнының Қазақстан Республикасының заңнамасының, оның ішінде авторлық және сабақтас құқықтар саласындағы талаптарына сәйкестігі үшін дербес жауапты болады. Осы хабарламада көрсетілген шарттар мен тәртіп бұзылған жағдайда, сондай-ақ тиісті шарттың талаптары бұзылған жағдайда, үгіт материалдары жарияланбайды немесе бұзушылықтар жойылғанға дейін тоқтатыла тұрады.
Осы хабарламада көрсетілген қызметтерді ұсыну шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарының талаптарына сәйкес түзетілуі мүмкін.
Қосымша ақпарат 8 777 478 0004, 8(7112) 500-678 телефондары бойынша беріледі
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
расценках на оказание услуг по размещению
агитационных материалов и предвыборной информации кандидатам
в депутаты маслихатов Республики Казахстан
по выборам назначенных на 29 ноября 2026 г.
Предвыборная агитация начинается после 18.00 часов 01 ноября 2026 года и заканчивается в 00.00 часов 28 ноября 2026 года.
Агитационные материалы* размещаются на сайте https://mgorod.kz, газете «Мой город» и инстаграмм-аккаунте @mgorod.kz_media в следующих форматах:
*Все агитационные материалы предоставляются в завершенном виде и не подлежат редакторской доработке собственником сайта.
Размещение агитационных материалов производится на
основании Договора о сотрудничестве с Кандидатом или Доверенным лицом,
на основании письменного обращения с указанием даты, объема и сроков.
К письму в обязательном порядке прилагаются копии:
- документа, удостоверяющего личность Кандидата,
- документа, подтверждающего регистрацию в качестве Кандидата,
- для доверенных лиц – документа, подтверждающего полномочия лица от
Кандидата и документа, удостоверяющего личность.
Оплата производится в форме 100-процентной предоплаты согласно
выставленному счету, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания
договора.
Редакция «Мой Город» отказывает в предоставлении печатной площади и
изготовлении агитационных материалов, если они содержат идеи
насильственного изменения конституционного строя, нарушения
целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства,
разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и
родовой розни, культа жестокости и насилия, а также создание не
предусмотренных законодательством военизированных формирований.
Редакция «Мой Город» вправе отказать в публикации агитационных материалов в случае наличия в материале информации, способной нанести ущерб чести и достоинству других Кандидатов. Кандидат, от которого выдвигается данный материал, обязан по требованию редакции предоставить документы, подтверждающие содержащиеся в агитационных материалах сведения вышеуказанного характера.
Кандидаты, представившие агитационные материалы, персонально несут
ответственность за соответствия их содержания требованиям
законодательства Республики Казахстан, в том числе, в области авторских и
смежных прав. В случае нарушения условий и порядка, указанных в
настоящем сообщении, а также при нарушении условий соответствующего
договора, публикация агитационных материалов не
производится, либо приостанавливается до устранения нарушений.
Условия и порядок предоставления услуг, указанные в настоящем сообщении,
могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных
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