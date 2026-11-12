Бесплатная прививка от ВПЧ в Казахстане: кому из школьниц она положена и что нужно знать родителям

Более 360 тысяч девочек в Казахстане уже получили первую дозу вакцины от вируса папилломы человека.

В Минздраве подвели итоги кампании и напомнили: прививку ставят бесплатно и только если родители или опекуны дали письменное согласие.

Кому ставят вакцину

Сначала программа охватывала только девочек 11-13 лет. С сентября 2024 года по 12 октября 2026-го первую прививку в этом возрасте сделали более 301,7 тысячи школьниц, а полностью курс из двух доз прошли 196,6 тысячи.

С мая 2026 года список расширили - теперь защитить здоровье могут и девочки постарше, от 14 до 17 лет. В этой группе первую дозу уже получили около 58,6 тысячи подростков, вторую - 19,1 тысячи.

Опасна ли прививка и зачем она нужна

Главный вопрос, который волнует родителей, - переносимость препарата. Врачи успокаивают: мониторинг показал, что ни у одной из привитых девочек не возникло серьёзных побочных реакций или осложнений.

Сама вакцина защищает от самых агрессивных штаммов вируса, которые в будущем чаще всего приводят к раку шейки матки. По сути, это способ обезопасить ребёнка во взрослой жизни ещё в подростковом возрасте.

Куда обращаться

В Минздраве отмечают, что никаких платных услуг искать не нужно - всё проводят за счёт государства. Если вы решили привить дочь или хотите задать вопросы педиатру перед процедурой - обратитесь в поликлинику по месту прикрепления.

Напомним, в сентябре сообщалось, что в Казахстане с 2027 года планируют прививать мальчиков от ВПЧ.