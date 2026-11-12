Близнецы случайно нашли друг друга спустя 41 год: их разлучили ещё в младенчестве

В Китае братья-близнецы, которых разлучили ещё в младенчестве, встретились спустя 41 год благодаря случайной ошибке. Один из мужчин оказался настолько похож на другого, что общий знакомый принял его за своего приятеля. Эта необычная встреча помогла братьям узнать о существовании друг друга, а затем найти и биологическую мать.

История произошла летом 2013 года в китайской провинции Сычуань. Одного из братьев звали Цзэн Юн, он жил в городе Чэнду и владел гостиницей. Другой — Лю Юнган — вырос в городе Нэйцзян и работал в местной автобусной компании. Несмотря на то что мужчины жили относительно недалеко друг от друга, они никогда не встречались и даже не подозревали, что у каждого есть брат-близнец, передает МойГород.

Незнакомец, который оказался точной копией друга

Всё началось в конце июня 2013 года. Друг Цзэн Юна по имени Хуан Юн находился в Нэйцзяне, где ужинал с женой и знакомыми в ресторане. Во время встречи он заметил мужчину, который показался ему точной копией приятеля из Чэнду.

Хуан Юн удивился, увидев знакомое лицо в другом городе, и окликнул незнакомца по имени своего друга. Однако мужчина не отреагировал. Тогда Хуан решил, что, возможно, ошибся, и позвонил настоящему Цзэн Юну.

Встреча близнецов спустя 41 год. Фото: Chen Zhi / Huaxi Metropolis Daily

Когда выяснилось, что тот находится в Чэнду, знакомый передал ему информацию о встреченном двойнике. Сначала Цзэн Юн отнёсся к рассказу с недоверием, но всё же решил лично проверить, кто этот человек.

Он отправился в Нэйцзян, где встретился с Лю Юнганом. Мужчины были поражены сходством: они выглядели практически одинаково. Позже они обменялись фотографиями и начали расспрашивать друг друга о жизни и происхождении. Совпадали не только внешность, но и обстоятельства их рождения.

Постепенно стало понятно, что незнакомец действительно является родным братом-близнецом.

Почему братьев разлучили в детстве

Как выяснилось, Цзэн Юн и Лю Юнган родились в 1972 году. Их родители жили очень бедно и не могли обеспечить обоих младенцев. Когда мальчикам было всего несколько месяцев, отец передал их на усыновление в разные семьи.

Братья выросли в разных городах и получили разные фамилии. Один остался в Чэнду, другой — в Нэйцзяне. Ни приёмные семьи, ни сами мужчины долгое время не знали, что у них есть родной близнец.

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К моменту встречи обоим исполнился 41 год. За это время каждый успел построить собственную жизнь. Цзэн Юн занимался гостиничным бизнесом, а Лю Юнган работал младшим руководителем в местной автобусной компании.

После первого общения мужчины решили встретиться ещё раз. 25 июня Цзэн Юн вместе с семьёй приехал в Нэйцзян. Братья наконец увиделись лично после более чем четырёх десятилетий разлуки.

Братья нашли не только друг друга, но и мать

После воссоединения близнецы решили восстановить историю своей семьи. Уже 30 июня они вместе отправились в родные места, чтобы выяснить, что произошло с их родственниками.

Встреча близнецов спустя 41 год с мамой. Фото: Chen Zhi / Huaxi Metropolis Daily

Им удалось узнать, что отец умер более десяти лет назад, а мать, которой на тот момент было 74 года, после его смерти снова вышла замуж и переехала в другой населённый пункт.

Братья также выяснили, что у них есть другие родные братья и сёстры. В течение недели после первой встречи им удалось связаться с родственниками, которых они никогда прежде не видели.

Таким образом, случайная ошибка знакомого привела не просто к встрече двух похожих мужчин, а к восстановлению целой семейной истории. После 41 года разлуки Цзэн Юн и Лю Юнган смогли узнать друг друга, найти мать и познакомиться с остальными членами своей семьи.