Дождь со снегом и туман: какая погода ожидается на западе Казахстана 6 ноября

Синоптики предупреждают о дождях со снегом, тумане, гололедице и усилении ветра до 20-25 м/с.

По данным РГП "Казгидромет", в пятницу, 6 ноября, в Западно-Казахстанской области ночью и утром ожидаются сильные осадки (дождь со снегом), а также туман и гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром прогнозируют туман, гололед и порывистый ветер до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °C, днем +3...+5 °C.

В Атырауской области ночью пройдут сильные осадки в виде дождя и снега, а утром ожидается туман. Ветер порывами до 15-20 м/с (в Атырау 15-18 м/с). Температура воздуха ночью 0...+2 °C, днём +7...+9 °C.

В Мангистауской области также ожидается порывистый ветер до 15-20 м/с (в центре региона до 25 м/с). В Актау ночью порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +5...+7 °C, днем +10...+12 °C.

В Актюбинской области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с (в отдельных районах до 25 м/с). Ночью пройдут осадки в виде дождя и снега, образуется гололед. Температура воздуха ночью -1...-3 °C, днем +3...+5 °C.

Напомним, ранее водителей ЗКО предупредили о необходимости срочно сменить резину и отказаться от дальних поездок - с 6 по 8 ноября в регионе прогнозируют резкое ухудшение погоды и гололедицу.