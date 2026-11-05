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Социум

Автомобилистов ЗКО просят срочно сменить резину

Также водителей просят отложить поездки на дальние расстояния.
Кристина Кобина
Автомобилистов ЗКО просят срочно сменить резину
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Автомобилистов региона просят срочно сменить резину и по возможности отказаться от дальних поездок.

- С 6 по 8 ноября на территории Западно-Казахстанской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Синоптики и дорожные службы прогнозируют осадки в виде дождя со снегом, сопровождающиеся резким понижением температуры. Из-за этого на трассах региона возможно образование гололедицы, которая создает серьезную опасность для участников дорожного движения, - сообщили в филиале АО НК "КазАвтоЖол" по ЗКО.

В Западно-Казахстанском филиале АО НК "КазАвтоЖол" настоятельно призывают водителей и пассажиров проявить максимальную осторожность и строго соблюдать правила безопасности в предстоящие дни.

Главные рекомендации для водителей:

  • Смените летние шины на зимние. Эксплуатация автомобиля на летней резине при первых заморозках и снеге многократно увеличивает риск ДТП.
  • Отложите дальние поездки. По возможности воздержитесь от поездок на межгород в период непогоды, пока дорожные службы обрабатывают трассы.
  • Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. На скользкой дороге тормозной путь значительно увеличивается.
  • Будьте предельно внимательны. Строго выполняйте требования дорожных знаков и предписаний ПДД.

Специалисты напоминают, что безопасность на дороге зависит от дисциплины каждого водителя. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем близких ради срочных поездок.

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