Автомобилистов ЗКО просят срочно сменить резину

Также водителей просят отложить поездки на дальние расстояния.

Автомобилистов региона просят срочно сменить резину и по возможности отказаться от дальних поездок.

- С 6 по 8 ноября на территории Западно-Казахстанской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Синоптики и дорожные службы прогнозируют осадки в виде дождя со снегом, сопровождающиеся резким понижением температуры. Из-за этого на трассах региона возможно образование гололедицы, которая создает серьезную опасность для участников дорожного движения, - сообщили в филиале АО НК "КазАвтоЖол" по ЗКО.

В Западно-Казахстанском филиале АО НК "КазАвтоЖол" настоятельно призывают водителей и пассажиров проявить максимальную осторожность и строго соблюдать правила безопасности в предстоящие дни.

Главные рекомендации для водителей:

Смените летние шины на зимние. Эксплуатация автомобиля на летней резине при первых заморозках и снеге многократно увеличивает риск ДТП.

Отложите дальние поездки. По возможности воздержитесь от поездок на межгород в период непогоды, пока дорожные службы обрабатывают трассы.

Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. На скользкой дороге тормозной путь значительно увеличивается.

Будьте предельно внимательны. Строго выполняйте требования дорожных знаков и предписаний ПДД.

Специалисты напоминают, что безопасность на дороге зависит от дисциплины каждого водителя. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем близких ради срочных поездок.