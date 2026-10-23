Египет упростит условия въезда для туристов из Казахстана

Ранее с 1 октября 2025 года в Египте действовали более строгие правила для казахстанцев.

Египетские власти отменят дополнительные визовые ограничения для казахстанских туристов, которые ранее действовали для граждан стран Центральной Азии, сообщает Министерство иностранных дел РК.

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров главы МИД РК Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел, международного сотрудничества и по вопросам египтян за рубежом Бадром Абдельатти. Кроме того, стороны подписали протокол к межправительственному соглашению 2006 года, который распространил безвизовый режим на владельцев служебных паспортов обеих стран.

- Одним из ключевых итогов переговоров стало достижение договоренности об исключении Казахстана из перечня государств Центральной Азии, в отношении граждан которых египетской стороной введены дополнительные требования при въезде в страну с туристическими целями. Данное решение направлено на упрощение условий въезда казахстанских туристов в Египет и дальнейшее развитие туристических обменов, - рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Ранее с 1 октября 2025 года в Египте действовали более строгие правила для казахстанцев: граждане моложе 21 года не могли въехать без сопровождения родителей, виза по прилёте на 15 дней выдавалась только в аэропорту Шарм-эш-Шейха, а для поездок в Каир или Хургаду требовалось заранее оформлять документы через посольство.

