Из Уральска в Мекку на велосипеде: путешественник вернулся домой

19 июня 65-летний Жардим Атауов отправился в большое путешествие из Уральска в Мекку. Весь путь мужчина намеревался преодолеть на велосипеде. Совершить поломничество было его давней мечтой. Сначала он хотел идти пешком, но из-за возраста решил не рисковать. Перед отъездом прошёл медицинское обследование.

И вот спустя почти четыре месяца путешественник наконец вернулся домой. У въезда в Уральск его встречали многочисленные родственники и друзья. В целом Жардим Атауов остался доволен поездкой.

- Умру совершил. Там меня отлично встретили, везде попадались добрые люди. Всем, кто меня поддерживал и переживал за меня, выражаю огромную благодарность. Сначала я на велосипеде доехал почти до Стамбула, но попал в самый пик летнего сезона, было сильно жарко. Местность тоже была не из лёгких - подъёмы, спуски, и я решил не рисковать. Встретил на машине доброго человека, он нашёл меня по Instagram, зовут Дамир, наш земляк из Жангалы. Он подбросил меня до Стамбула. Я оставил велосипед у Дамира и дальше на самолёте полетел в Медину. Там прошёл обучение в течение 10 дней, с ребятами взял в аренду машину, мы поехали в Мекку и совершили Умру. На обратном пути я на самолёте долетел до Стамбула, из Стамбула на попутках доехал до границы Грузии, а дальше снова сел на велосипед, - рассказал Жардим Атауов.

Однако не обошлось и без приключений. В Калмыкии казахстанец оказался в полицейском участке, где его продержали семь часов, забрали документы и телефон. Выяснилось, что был просрочен срок пребывания. Но и тут путешественнику повезло: он встретил этнического казаха и дагестанца, которые работали полицейскими, и те помогли ему. В Дагестане и в Чечне нашего героя тоже встретили добродушные люди: накормили, одели и отправили в путь.

- Ощущения не передать словами. Я очень благодарен Всевышнему за такую возможность. Подобные поездки, наверное, больше совершать не буду, всё-таки возраст берёт своё. Риск большой. Лежа на диване, я думал, что всё легко и просто, а на деле это не так, - заключил Жардим Атауов.

Расстояние от Уральска до Мекки составляет около 6700 километров.