Для начала путешествия он выбрал пятницу, считая этот день особенным.

Идея отправиться в священную для мусульман Мекку появилась у 65-летнего Жардима Атауова два года назад. Это была его давняя мечта, но каждый раз находились дела, которые заставляли откладывать поездку.

Сначала он планировал выехать 1 апреля, однако знакомые отговорили его из-за холодной погоды. Тогда мужчина решил отправиться в путь летом. Для начала путешествия он выбрал пятницу, считая этот день особенным.

- Моя цель - добраться до Мекки, попросить прощения у Всевышнего за ошибки, помолиться за себя, своих детей и внуков, чтобы у них всё было хорошо. Сначала я хотел идти пешком, но мне сказали, что в моём возрасте это будет слишком тяжело. На день рождения мне подарили велосипед, и я решил отправиться в путь на нём. Для подготовки ездил в Актюбинск, Дарьинск и Щапово, проверял свои силы. Перед отъездом прошёл медицинское обследование - врачи сказали, что здоровье позволяет отправиться в такое путешествие, - рассказал мужчина.

По образованию Жардим Атауов ветеринар. За свою жизнь он работал не только по специальности: трудился на стройке, был директором дома культуры и водителем скорой помощи.

По словам паломника, расстояние от Уральска до Мекки составляет около 6700 километров. Этот путь пенсионер рассчитывает преодолеть за пять-шесть месяцев.

Мужчина признаётся, что дорога предстоит долгая и непростая, и он не знает, какие испытания ждут его впереди. Дети и внуки пытались отговорить его от поездки, но он твёрдо решил осуществить свою мечту.