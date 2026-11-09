Как работают теплые остановки в Уральске

Всего в городе функционируют четыре теплые остановки.

С приходом холодов в Уральске вновь начали поднимать вопрос работы теплых остановных павильонов. По данным городского акимата, на сегодняшний день в Уральске полноценно функционируют четыре теплые остановки: "Евразия", "Железнодорожный вокзал", "Краеведческий музей" и "Жигули". Согласно утвержденному графику, они должны быть открыты для пассажиров ежедневно с 07:00 до 22:00.

В акимате также прокомментировали ситуацию с павильонами, внутри которых открылись торговые точки. Часть теплых остановок действительно передали в доверительное управление бизнесменам, переоборудовав их под объекты торговли и общепита. В администрации пояснили, что такое решение приняли для обеспечения порядка, чистоты, своевременного обслуживания и сохранности самого имущества.

Однако в ведомстве подчеркнули: коммерческая деятельность не дает права ущемлять интересы пассажиров.

- Коммерческое использование помещений не должно менять основное назначение остановки - обеспечение пассажиров комфортными и доступными условиями для ожидания общественного транспорта. Управляющая организация несет прямую ответственность за содержание объекта и соблюдение режима работы. Размещение кофейни или магазина не должно приводить к закрытию остановки в утренние часы или ограничивать доступ людей в зону ожидания, - отметили в акимате Уральска.

В городской администрации заверили, что соблюдение предпринимателями этих требований находится под постоянным контролем.

Отметим, еще одна теплая остановка появится в районе рынка "Мерей". Объект ещё не введён в эксплуатацию. Электроснабжение пока не подключили, помещение будет отапливаться при помощи генератора.