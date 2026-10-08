Новая теплая остановка появится в Уральске

По данным акимата города, сейчас в Уральске функционируют 4 тёплые остановки: "Евразия", "Железнодорожный вокзал", "Краеведческий музей" и "Жигули". Они работают ежедневно с 07:00 до 22:00. В ведомстве заверили, что пока держится низкая температура воздуха, работу павильонов будут контролировать городские службы.

Новая теплая остановка появится в районе рынка "Мерей". Объект ещё не введён в эксплуатацию. Электроснабжение пока не подключилии, помещение будет отапливаться при помощи генератора.

Часть тёплых остановок в городе переоборудовали под кофейни, магазины и другие торговые точки. Их передали в доверительное управление ради порядка, чистоты и сохранности помещений. При этом объекты должны оставаться доступными для пассажиров: бизнес не должен мешать людям ждать транспорт.

В акимате подчеркнули, что коммерция не должна менять главное назначение павильонов, а управляющие компании отвечают за содержание объектов и соблюдение графика их работы - например, двери не должны быть закрыты по утрам. Соблюдение этих требований находится на контроле акимата.

Напомним, что прошлой зимой от жителей приходили жалобы на закрытые остановки во время морозов. Летом жалобы приходили на нерабочие кондиционеры, зимой - обогреватели. Бывали возмущения по поводу антисанитарии, мусора, а иногда остановки вообще были закрыты в мороз и сильный ветер.