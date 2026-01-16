Завершить ремонт и открыть остановочный павильон планируют до конца этой недели.

В Уральске всего четыре «тёплые» остановки, и почти на каждую из них жаловались. Летом на нерабочие кондиционеры, зимой — обогреватели. Бывали возмущения по поводу антисанитарии, мусора, а иногда остановки вообще были закрыты в мороз и сильный ветер.

Сегодня жители пожаловались на «тёплую» остановку «Краеведческий музей». В мороз она оказалась закрыта. Это подтвердилось: на двери висит объявление о ремонте. Люди возмущены — в такую погоду остановку не используют по назначению. Горожане задаются вопросом: неужели ремонт нельзя было перенести?

В городском акимате сообщили, что часть остановочного павильона передали в доверительное управление. Там откроют небольшой кафетерий. Его владелец будет отвечать за чистоту и порядок. Остановка будет работать ежедневно с 7:00 до 22:00. Сейчас в павильоне идет ремонт, завершить его планируют до конца этой недели.

Напомним, первую тёплую остановку установили в начале 2021 года на остановке «Евразия». Она обошлась городскому бюджету в 7 миллионов тенге. Второй павильон появился у железнодорожного вокзала. В ноябре 2021 года установили ещё две тёплые остановки — на проспекте Назарбаева («Краеведческий музей», бывшая «Облисполком») и на проспекте Абулхаир хана («Жигули»). Каждая из них стоила бюджету около 10 миллионов тенге.