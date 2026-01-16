В социальных сетях распространяется информация о том, что за кормление птиц, белок, бездомных собак и кошек якобы можно получить штраф, если «соседи пожалуются в полицию». В МВД Казахстана опровергли эти слухи.
Как разъясняет Комитет административной полиции, административная ответственность за сам факт кормления животных законодательством не предусмотрена. Штрафы могут применяться только в случае конкретных последствий действий граждан:
оставление пищевых отходов после кормления;
загрязнение дворов, парков, скверов и других мест общего пользования;
несанкционированный выброс мусора.
В таких случаях действует статья 432-2 КоАП РК: штраф 10 МРП или общественные работы до 40 часов, при повторном нарушении — 20 МРП или общественные работы до 80 часов.
— Призываем граждан не распространять искаженные трактовки правовых норм, не поддаваться эмоциональным интерпретациям и делать выводы только на основе действующего законодательства и официальных разъяснений уполномоченных государственных органов, — говорится в сообщении.