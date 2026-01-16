Тельцам, Ракам, Львам или Стрельцам стоит помнить про умеренность и здоровье.

Впереди выходные, а это значит — отдых, встречи с друзьями, застолья и вечеринки. Но астрологи отмечают, что некоторые знаки зодиака склонны легко переусердствовать с едой и напитками, если не держать себя в руках.

Согласно астрологическому рейтингу, чаще остальных подобному поведению подвержены четыре знака зодиака — и это может пригодиться, если планируете расслабиться в компании:

Телец — любит комфорт и удовольствия, особенно вкусную еду и хорошие напитки; для Тельцов застолье — это часть наслаждения жизнью, поэтому они легко могут заказать «ещё порцию».

Рак — эмоциональный знак, который использует еду и напитки как способ снять стресс или почувствовать тепло и уют; за праздничным столом Раки могут потерять чувство меры.

Лев — любит яркие впечатления и щедрые угощения; в шумной компании он не только сам ест и пьёт больше, но и охотно угощает всех вокруг.

Стрелец — обожает весёлые встречи, путешествия и эксперименты со вкусами; его беззаботность часто приводит к излишествам и в еде, и в алкоголе.

Астрологи подчёркивают, что такие гороскопы имеют развлекательный характер, и не стоит воспринимать их как строгий прогноз судьбы. Но если вы — Телец, Рак, Лев или Стрелец, на выходных стоит всё же помнить про умеренность и здоровье.