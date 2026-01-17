Мужчину восстановили в должности.

Суд № 2 Уральска рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя к филиалу государственного предприятия. Мужчина требовал признать незаконным приказ о дисциплинарном взыскании, восстановить его в должности и выплатить зарплату за время вынужденного простоя.

Как сообщили в суде ЗКО, 10 июля 2025 года работника уволили за якобы неоднократное неисполнение служебных обязанностей без уважительных причин. При этом ранее, в январе, ему уже был объявлен строгий выговор. Этот приказ мужчина также пытался оспорить в суде, но тогда иск удовлетворён не был — решение ещё не вступило в законную силу.

Суд пришёл к выводу, что оснований для повторного дисциплинарного взыскания и увольнения не было. В действиях работодателя выявили ряд нарушений.

В итоге иск был удовлетворён: приказ о расторжении трудового договора признали незаконным, мужчину восстановили в прежней должности. Кроме того, предприятие обязали выплатить ему средний заработок за период вынужденного увольнения — 1,6 миллиона тенге, а также компенсировать расходы на услуги юриста в размере 400 тысяч тенге. В доход местного бюджета взыскана государственная пошлина — 20 349 тенге.

Решение суда пока не вступило в законную силу.