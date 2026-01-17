При определённых обстоятельствах нарушителям может грозить более суровое наказание — вплоть до административного ареста и лишения водительских прав.

В Казахстане водителей могут оштрафовать за грязный или нечитаемый государственный номерной знак. В некоторых случаях ответственность оказывается строже, нарушителям грозят арест и лишение водительских прав. Об этом напомнили в национальной компании по управлению автодорогами «КазАвтоЖол».

— Во время профилактических рейдов на автодорогах республиканского значения полицейские выявили около 900 случаев нарушений, связанных с использованием поддельных, скрытых или нечитаемых государственных номерных знаков, — говорится в сообщении «КазАвтоЖол».

Правоохранители напоминают: государственный номер — обязательный элемент автомобиля, который должен быть хорошо виден и легко читаться в любое время суток. Если номер загрязнён, водитель обязан своевременно его очистить. Эксплуатация автомобиля без номера, с поддельными или видоизменёнными табличками, а также с любыми способами сокрытия символов считается нарушением правил дорожного движения и закона.

Ответственность за такие нарушения предусмотрена статьёй 590 КоАП «Управление транспортным средством с нарушением правил установки, наличия и использования государственных регистрационных номерных знаков».

Водителю может грозить следующее наказание:

грязный или нечитаемый номер – штраф 5 МРП (в 2026 году – 21 625 тенге);

управление без государственных номерных знаков или незарегистрированным автомобилем – 10 МРП (43 250 тенге);

повторное нарушение в течение года – штраф 20 МРП (86 500 тенге) либо лишение водительских прав на 1 год (по решению суда);

установка заведомо подложных госномеров – штраф 15 МРП (64 875 тенге).

Размер МРП с 1 января 2026 года составляет 4325 тенге.