Синоптики рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах — возможен гололёд и скользкие участки.

В субботу, 17 января, в Уральске ожидаются сильные морозы и переменная облачность. Днём столбики термометров будут колебаться около -15…-14 °C, а ночью температура воздуха опустится до -20 °C и ниже. Ветер будет умеренным, что усилит ощущение холода на улице.

Атырау

В Атырау синоптики прогнозируют облачную погоду с небольшими осадками в виде снега. Днём ожидается температура около -9…-6 °C, к ночи похолодает до -10…-12 °C. Осадки будут незначительными, но сохранятся большую часть дня.

Актау

Актауская погода завтра будет умеренно холодной: температура воздуха составит примерно -4… 0 °C в течение дня. Вечером температура останется около 0 °C, при этом ветра будут умеренными.

Актобе

В Актобе ожидается ясная и морозная погода: дневная температура будет около -16…-15 °C, а ночью термометры покажут до -25 °C и ниже. Осадков не ожидается.