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Социум Здоровье

Как ребёнку вести себя при встрече с опасным незнакомцем

Специалисты рассказали, какие правила безопасности должны знать дети и как действовать, если поведение прохожего вызывает страх или тревогу.
Жулдызхан Хасангалиева
Как ребёнку вести себя при встрече с опасным незнакомцем
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Необычное поведение незнакомца на улице не всегда означает, что он представляет опасность. Однако ребёнку важно знать, как вести себя, если прохожий ведёт себя агрессивно, пытается заговорить, пугает или вызывает тревогу. В таких ситуациях главное - не поддаваться панике, соблюдать меры предосторожности и знать, к кому обратиться за помощью.

Редакция "МГ" поговорила с психиатром, чтобы узнать, какие правила поведения нужно объяснить детям и как им действовать при встрече с потенциально опасным человеком.

Как родителям поддержать ребёнка, столкнувшегося с агрессией?

  • Покажите, что вы на его стороне. Дайте ребёнку понять, что он не один и вы обязательно поможете справиться с ситуацией.
  • Сохраняйте спокойствие. Не пугайте ребёнка своей реакцией и не обвиняйте его. Спокойный разговор поможет установить доверие.
  • Внимательно выслушайте. Дайте ребёнку возможность рассказать, что произошло. Не перебивайте, задавайте уточняющие вопросы и постарайтесь понять его чувства.
  • Объясните, что он не виноват. Ответственность за агрессивное поведение всегда лежит на агрессоре. В подобную ситуацию может попасть каждый.
  • Научите правильно реагировать. Объясните, что не стоит отвечать агрессией на агрессию. Иногда лучше спокойно ответить, не вступать в спор или просто уйти в безопасное место.

Что делать, если ребёнок уже столкнулся с агрессией?

  • Поговорите и поддержите. Спокойно обсудите произошедшее. Объясните ребёнку, что он не виноват в случившемся и всегда может обратиться к вам за помощью.
  • Помогите вернуть уверенность в себе. Агрессия может сильно повлиять на самооценку ребёнка. Поддерживайте его, чаще отмечайте сильные стороны и помогайте наладить общение со сверстниками.
  • При необходимости обратитесь к специалисту. Если ребёнок сильно переживает, плохо спит, испытывает страх или панику, стоит обратиться к психологу или врачу.
  • Сохраните доказательства. Если агрессия сопровождалась угрозами, травлей или другими противоправными действиями, сохраните переписки, сообщения, фотографии, видео и записи разговоров. Они могут пригодиться при обращении в правоохранительные органы.
  • Главное — безопасность ребёнка. Если существует угроза его жизни или здоровью, не пытайтесь решить проблему самостоятельно - незамедлительно обратитесь в полицию.

По данным Управления здравоохранения ЗКО, в регионе на учёте состоят около 1,5 тысячи человек с психическими расстройствами и более 3,5 тысячи - с наркологическими заболеваниями. За последний год (как и в предыдущие) на наблюдение взяли около 500 человек. Ещё более 80 граждан проходят принудительное лечение по решению суда.

Ранее мы писали о четырех основных правилах безопасности в потенциально опасной ситуации на улице и о том, что делать, если поведение прохожего вызывает тревогу.

 

 

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