Какая погода ожидается на западе Казахстана 10 ноября

В западных регионах страны ожидаются осадки, туманы и гололед, при этом температура воздуха будет заметно различаться.

Как сообщают синоптики, завтра, 10 ноября, в Западно-Казахстанской области и городе Уральске ночью и утром прогнозируется туман. Ожидается переменная облачность без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °C, днем +2...+4 °C.

В Атырауской области ожидается переменная облачность, без осадков, но ночью и утром на севере и востоке прогнозируется туман. Ветер слабый, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °C, днем +5...+7 °C.

В Мангистауской области ночью в некоторых районах ожидаются осадки (дождь, снег) и гололед. Также прогнозируют туман и порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °C, днем +5...+7 °C.

В Актюбинской области ночью пройдут осадки в виде дождя и снега, возможен гололед. Ночью и утром также ожидается туман при слабом ветре 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8 °C, днем 0...+2 °C.