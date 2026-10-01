Контракты, тендеры и B2B-переговоры: как прошёл масштабный форум нефтегазового машиностроения в Уральске

В Уральске завершился двухдневный форум Международного центра развития нефтегазового машиностроения (IMB Центр). Мероприятие собрало на одной площадке представителей власти, отечественных производителей и руководителей крупнейших сырьевых проектов страны. Главной целью встречи стало расширение участия казахстанских заводов в закупках нефтяных гигантов.

Форум был организован IMB Центром совместно с Министерством энергетики РК при поддержке Курултая Республики Казахстан, ТОО «PSA», акимата Западно-Казахстанской области, АО «НК «КазМунайГаз» и операторов крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов страны: «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.», ТОО «Тенгизшевройл», «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.», ТОО «KMG PetroChem» и ТОО «Silleno».

Программа события получилась насыщенной: она объединила выставку отечественных разработок, день открытых дверей операторов, практические сессии и выездные визиты на ключевые заводы региона.

Консультации по тендерам и раскрытие каталогов

На специализированной выставке казахстанские компании продемонстрировали свои технологические решения и продукцию для нефтегазового сектора. Параллельно в рамках дня открытых дверей специалисты КПО провели серию индивидуальных консультаций для предпринимателей.

Представители КПО подробно разъяснили бизнесу алгоритмы работы:

Как правильно зарегистрироваться в базе данных КПО;

Как участвовать в исследованиях рынка и проходить тендерные процедуры;

Какие категории товаров и услуг сейчас наиболее востребованы на Карачаганаке.

Для отечественных производителей эксперты КПО провели отдельную практическую сессию, презентовав действующие инструменты поддержки местных поставщиков. На B2B-встречах участники впервые изучили электронные каталоги продукции Карачаганакского проекта, а также разобрали технические требования и жесткие спецификации к оборудованию.

Позиция КПО: ставка на системное партнерство

Выступая перед участниками, генеральный директор КПО Марко Марсили подвёл первые итоги совместной работы с IMB Центром и раскрыл стратегию компании по развитию местного содержания.

- КПО последовательно поддерживает развитие казахстанских производителей, рассматривая их как стратегических партнеров. Мы убеждены, что устойчивое будущее нефтегазовой отрасли Казахстана возможно только при тесном взаимодействии между операторами и местными предприятиями. Такие форумы создают возможности для открытого диалога, обмена опытом и поиска новых направлений локализации производства, - подчеркнул Марко Марсили.

Глава КПО отдельно отметил, что компания делает акцент на долгосрочных и системных проектах. Это позволяет укреплять потенциал казахстанских предприятий, повышать их конкурентоспособность и планомерно интегрировать местный бизнес в глобальные цепочки поставок крупных нефтегазовых стройплощадок

Меморандумы, контракты и инспекция заводов ЗКО

Главным практическим результатом форума стало подписание пакета меморандумов о сотрудничестве и долгосрочных контрактов между операторами и казахстанскими товаропроизводителями. Эти соглашения гарантируют местным предприятиям запуск новых линий, загрузку мощностей и новые рабочие места.

Финальным аккордом программы стал объезд промышленных площадок Западно-Казахстанской области. Делегацию возглавил вице-министр энергетики РК Ерлан Акбаров. В её состав также вошли депутаты Курултая РК, представители ТОО «PSA», руководство региона и генеральные директора крупнейших нефтегазовых компаний.

Делегаты лично оценили цеха и технологический потенциал трех ведущих предприятий региона:

«West Oil Engineering Company»

«УральскАгроРемМаш»

Западно-Казахстанская машиностроительная компания (ЗКМК)

Участники ревизии изучили мощности заводов и обсудили варианты выпуска продукции для нефтегазового, энергетического и промышленного секторов прямо в ЗКО.

В КПО заверили, что намерены и дальше системно наращивать долю казахстанских товаров и услуг, поддерживая локализацию производства на всех этапах Карачаганакского проекта.