Минус 12 кг за полтора месяца: как меняются участницы проекта по похудению в Уральске

В августе 2026 года четыре женщины начали путь к здоровому образу жизни. Их цель - изменить питание, стать активнее, сбросить лишний вес и вернуть уверенность в себе. Помогает им в этом тренер Елена Мамина, которая запустила бесплатный проект для женщин с весом более 100 килограммов. По словам Елены, ей захотелось показать, что изменить привычный образ жизни и почувствовать себя лучше возможно.

Спустя полтора месяца участницы подвели первые итоги. Промежуточное взвешивание показало, что у женщин уже есть результаты.

Фото сделано в августе 2026 года. Фото автора.

Первой на весы встала Галина Калентьева. Напомним, что во время начала занятий весы в зале не смогли показать её вес. Женщина взвешивалась отдельно: на старте проекта вес составлял 210 килограммов, а сейчас Галина весит 198 килограммов. Таким образом, за полтора месяца ей удалось сбросить 12 килограммов. В течение года женщина планирует снизить вес до 80 килограммов. Галина признаётся, что в начале пути ей было очень тяжело, но постепенно она привыкла к тренировкам. Теперь занятия приносят ей удовольствие и заряжают энергией.

Вторая участница, Наталья Железнова, начинала тренировки со 120 килограммов. Во время первого контрольного взвешивания весы показали 109 килограммов. По словам тренера, это лучший результат среди участниц на данный момент. Наталья хочет прийти к весу 70 килограммов в течение года. Сама женщина признаётся, что довольна проделанной работой и своими первыми результатами.

Третья участница, Таисия Кузвесова, тоже начала проект с весом 120 килограммов. Сейчас она весит 115 килограммов. Её цель - достичь отметки в 85 килограммов за шесть месяцев. Таисия говорит, что путь даётся ей непросто, но она продолжает стараться и не собирается останавливаться.

К проекту также присоединилась новая участница, 52-летняя Айгуль. На момент начала занятий её вес составлял 115 килограммов. Теперь ей предстоит пройти тот же путь - постепенно менять привычки, работать над собой и двигаться к поставленной цели.

Напомним, проект стартовал в августе. О том, как женщины начинали свой путь к переменам, мы рассказывали в предыдущем материале.

Впереди у участниц новые тренировки, изменения в питании и непростые моменты, когда может появиться желание всё бросить. Но теперь они не одни: рядом тренер и женщины, которые проходят через похожие испытания. Для каждой из них этот проект - не только возможность изменить цифры на весах, но и шанс почувствовать себя увереннее, вернуть лёгкость и перестать откладывать жизнь на потом. А главное - убедиться, что большие перемены начинаются с первого шага.