Мужчина одновременно занимал 5 государственных должностей и получал зарплату, ничего не делая

В Великобритании 56-летний Кашим Чоудхури несколько лет работал сразу в нескольких государственных ведомствах, занимая одновременно до пяти руководящих должностей. Благодаря этой схеме мужчина получил почти 350 тысяч фунтов стерлингов, фактически не выполняя свои обязанности. Теперь ему грозит наказание за мошенничество, передает МойГород со ссылкой на ВВС.

Как мужчина совмещал несколько государственных должностей

После пандемии COVID-19 Чоудхури перешёл на удалённую работу и начал одновременно занимать должности в различных государственных структурах. Всего за этот период он успел поработать на восьми позициях, причём некоторые из них пересекались по времени.

В определённый момент мужчина одновременно занимал пять руководящих постов в Министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, Агентстве по вопросам медицинской безопасности Великобритании, Министерстве бизнеса и торговли, Агентстве по пищевым стандартам и Министерстве внутренних дел.

Фото: Canva

За это время он получил 349 378,81 фунта стерлингов, что в долларах составляет примерно 463 800,37.

При этом по одному из контрактов мужчина должен был работать 183 часа в неделю. Прокурор обратил внимание, что такая нагрузка превышает общее количество часов в семи днях недели, даже если человек не спит и работает круглосуточно, включая выходные.

Как ему удавалось скрывать обман

Схема стала возможной благодаря удалённому формату работы. Во время видеоконференций Чоудхури часто не включал камеру, а также регулярно ссылался на проблемы со здоровьем и брал больничные.

Некоторые коллеги сочувствовали мужчине из-за его самочувствия. При этом руководство уже было недовольно качеством его работы, однако уволить сотрудника не удавалось из-за бюрократических процедур.

Фото: Canva

В числе занимаемых им должностей была и позиция руководителя программы в сфере общественного здравоохранения.

После разоблачения Чоудхури попытался объяснить свои действия отсутствием преступного умысла. Он утверждал, что в тот период не мог ясно мыслить и не осознавал последствий своих поступков.

Однако суд признал его виновным по девяти пунктам обвинения, связанным с мошенничеством, предоставлением ложных сведений и получением неправомерной выгоды.