«Мы переживаем за своих детей» - обеспокоенные родители собрались у школы Уральска

Сегодня, 6 октября, обеспокоенные родители собрались у школы после сообщений от детей о том, что один из учеников якобы пришёл в школу с опасными предметами. Как рассказала бабушка одной из учениц 11 класса Салима Сулейменова, утром ей написала внучка. По её словам, информация об инциденте появилась примерно в 8–9 часов утра. При этом, утверждают она, участковый приехал только ближе к обеду. Родители также возмущены тем, что занятия в школе продолжались.

- Позвонила внучка и сказала: "Мальчик пришел с ножом и у него была веревка". В группу начали писать другие родители и мы все тут собрались. Это было в 8.00-9.00, а детей до часу держали, ещё и занятия проводили. Как они могут учиться в таком напряжении?! Мы услышали и прибежали сюда. Нам сказали, что директор школы занята. Я просто удивляюсь спокойствию школы. Я хочу, чтобы этого мальчика изолировали и убрали из школы, иначе мы детей в школу не пустим, - рассказала Салима Сулейменова.

Кроме того, родители утверждают, что летом мальчик якобы публиковал в социальных сетях видео, на которых жестоко обращался с животными — резал лягушек и собак.

Между тем, директор школы пояснила, что эти публикации появились летом, когда подросток находился в Подмосковье у отца. По её словам, после того как дети увидели публикации, они испугались и сообщили об этом родителям. Они также обеспокоились ситуацией и предположили, что школьник мог прийти в школу с опасными предметами.

- Мы сейчас разбираемся с публикациями. Мама пришла, ребёнок тоже, мы сидим разговариваем. Хочу сказать родителям, чтобы они не беспокоились. К ситуации подключены соответствующие органы, УВД и городской отдел образования. Будем разбираться, - сообщила директор.

Она также подчеркнула, что оружия у школьника не обнаружили. Его сумку проверили. По словам директора, мальчик с утра находится на занятиях, а уроки проходят в штатном режиме. Ранее жалоб на него в школе не поступало.

В пресс-службе отдела образования Уральска сообщили, что ученик посещает занятия и кроме учебных принадлежностей с собой ничего не приносит, а распространяемая информация не соответствует действительности. Что касается иных видеороликов в социальных сетях, то сейчас компетентные органы проводят проверку, по итогам которой будет предоставлена дополнительная информация.

Напомним, что в 2017 году с учеником школы №12 произошла трагедия. После занятий во время рыбалки один школьник застрелил другого. В результате полученного ранения подросток скончался в Областной клинической больнице.