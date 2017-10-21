Иллюстративное фото из архива "МГ" Подростки пошли на рыбалку на речку в поселке Деркул. После чего один из них скончался в Областной больнице от огнестрельного ранения. Как рассказала старший инспектор МПС УВД г. Уральск Динара АБДУЛКАЛИКОВА, в убийстве подозревается 14-летний школьник. - Оба мальчика 2003 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности", - пояснила Динара АБДУЛКАЛИКОВА. Как выяснилось, подозреваемый и погибший являются учениками СОШ №12. Директор школы №12 Куляш ХАЙРАНОВА, 20 октября оба мальчика были в школе на занятиях. - После школы они дома отпросились на рыбалку и пошли на речку втроем. Что именно между ними произошло - неизвестно. Оба мальчика в школе характеризуются с положительной стороны, - отметила директор школы. В результате полученного ранения подросток скончался в Областной клинической больнице.