Сегодня, 21 октября, аким Уральска Мурат МУКАЕВ принял участие в посадке деревьев по улице Московской. Стоит отметить, что если погодные условия позволят, то посадка деревьев в Уральске будет продолжена до наступления холодов. По словам градоначальника, в этом году в Уральске посажено 2,5 тысячи лиственных деревьев в разных районах города. - Всего в этом году мы посадили 400 хвойных деревьев и 2,5 тысячи саженцев лиственных пород: карагач, вязь, тополя и многие другие. Сегодня помимо посадки деревьев проходит также и уборка территории в районе поселка Деркул, - рассказал Мурат МУКАЕВ. - Субботники мы будем проводить в городе до поздней осени. Стоит отметить, что в субботнике также приняли участие сотрудники и ветераны отдела культуры, спорта и отряд "Жасыл ел". Как рассказал заместитель руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции акимата г.Уральск Мирас МУЛКАЙ, субботник проводится в целях улучшения благосостояния города. - Планируется очистить прилегающие к зданиям территории, а также территории в поселковых округах. Кроме того, будут посажены деревья в новом микрорайоне по улице Московская и улице №3, это между седьмым и девятым микрорайонами. Мы призываем всех жителей города принять активное участие в данном мероприятии, а также сотрудников предприятий, государственных учреждений, хотелось бы, чтобы КСК также призвали всех жителей к участию. Кроме того, в субботнике примут участие студенты, - рассказал Мирас МУЛКАЙ. По словам Мираса МУЛКАЯ, всего в этом году было проведено семь субботников. Планируется, что в этот день будут посажены несколько десятков деревьев. - На сегодняшний день в городе было посажено 528 деревьев высокорослого шарового вяза, 150 елей и 2800 саженцев живой изгороди. Если позволят погодные условия, то мы продолжим посадку. Деревья 21 октября будут сажать по улице Московской, а также на площади имени Кадыра Мырза Али и возле здания Ассамблеи народа Казахстана, - рассказал заместитель директора ТОО "Жайык таза кала" Нурлыбай АЙДЫНОВ.