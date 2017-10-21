Сотрудниками Жылыойского РОВД установлена личность мужчины на видео. Им оказался 39-летний уроженец Западно-Казахстанской области, работающий сантехником в вахтовом поселке Тенгиз. -Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный протокол по статье 440 КоАП РК, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области.