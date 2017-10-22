Ремонт моста будет проводиться за счет средств компании недропользователей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате г. Уральск, проектно-сметная документация на реконструкцию путепровода уже готовится, однако сроки и стоимость проекта еще не определена. Стоит отметить, что в этом году на путепроводе уже провели текущий ремонт и усилили опоры. Ремонт обошелся бюджету в 5 млн тенге. Напомним, в мае этого года в социальных сетях появилась фотография на которой было видно как мост в районе Нефтебазы "трещит" по швам. После чего городские власти рассказали, что мост будет ремонтироваться в ближайшие годы.