22 октября на улице Ихсанова прошла ярмарка, где фермеры со всех районов области представили свою продукцию. Как рассказала одна из жительниц города Анна ФЕДОСЕЕВА, цены на овощи и мясо на ярмарке заметно ниже, чем на других рынках в городе. - Здесь я с сыном сегодня купила 8 мешков картофеля по 90 тенге и лук по 55 тенге за килограмм. Также здесь недорогая капуста, на центральном рынке она стоит 70-80 тенге, а здесь всего 50 тенге за килограмм, - заявила пенсионерка. - В прошлом году я закупала картофель прямо на поле, но в этом году по каким-то причинам в Макарово цены очень поднялись, хотя урожай у них хороший. Цена за килограмм аж 90 тенге и выше. Также на ярмарке помимо овощей можно было приобрести мясо - говядину от 1300 тенге и конину от 1200 тенге за килограмм, свежую рыбу - щуку, сазана, карасей и сома. Стоит отметить, что сельскохозяйственные ярмарки местных товаропроизводителей и фермеров проходят в Уральске с августа и закончатся в конце октября. Все, кто привозят на ярмарку свой товар, не арендуют торговые места, именно поэтому овощи и прочие продукты здесь намного дешевле, чем на других рынках. По уже сложившейся традиции ежегодно в августе каждую субботу на ул. Ихсанова проходит сельскохозяйственная ярмарка. Так, помидоры здесь можно было купить по 100 тенге за килограмм, картофель - по 75, огурцы - 230 тенге, а арбузы по 30 тенге за кило. Помимо традиционных овощей, на ярмарке были представлены мед, сухая и копченая рыба, выпечка и даже колбасы от местных производителей. Здесь же можно было купить носки и даже трико. Покупатели отметили, что это очень удобно.