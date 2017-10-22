Цены на картофель на сельскохозяйственной ярмарке варьировались от 80 до 100 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 22 октября на улице Ихсанова прошла ярмарка, где фермеры со всех районов области представили свою продукцию. Как рассказала одна из жительниц города Анна ФЕДОСЕЕВА, цены на овощи и мясо на ярмарке заметно ниже, чем на других  рынках в городе. - Здесь я с сыном сегодня купила 8 мешков картофеля по 90 тенге и лук по 55 тенге за килограмм. Также здесь недорогая капуста, на центральном рынке она стоит 70-80 тенге, а здесь всего 50 тенге за килограмм, - заявила пенсионерка. - В прошлом году я закупала картофель прямо на поле, но в этом году по каким-то причинам в Макарово цены очень поднялись, хотя урожай у них хороший. Цена за килограмм аж 90 тенге и выше. Также на ярмарке помимо овощей можно было приобрести мясо - говядину от 1300 тенге и конину от 1200 тенге за килограмм, свежую рыбу - щуку, сазана, карасей и сома. Стоит отметить, что сельскохозяйственные ярмарки местных товаропроизводителей  и фермеров проходят в Уральске с августа и закончатся в конце октября. Все, кто привозят на ярмарку свой товар, не арендуют торговые места, именно поэтому овощи и прочие продукты здесь намного дешевле, чем на других рынках. По уже сложившейся традиции ежегодно в августе каждую субботу на ул. Ихсанова проходит сельскохозяйственная ярмарка. Так, помидоры здесь можно было купить по 100 тенге за килограмм, картофель - по 75, огурцы - 230 тенге, а арбузы по 30 тенге за кило. Помимо традиционных овощей, на ярмарке были представлены мед, сухая и копченая рыба, выпечка и даже колбасы от местных производителей. Здесь же можно было купить носки и даже трико. Покупатели отметили, что это очень удобно.