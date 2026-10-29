Налог на сверхдоходы и цифровизация с ИИ: Бектенов поручил доработать новый Налоговый кодекс

Перед Министерством финансов поставлены задачи по улучшению собираемости налогов на местах и активной борьбе с теневой экономикой.

В Казахстане подготовят пакет поправок в недавно принятый Налоговый кодекс. Соответствующее поручение на заседании правительства дал Премьер-министр Олжас Бектенов.

Глава Кабмина отдельно остановился на вопросе справедливого налогообложения владельцев крупных капиталов и состояний.

- Министерству нацэкономики - доработать пакет точечных поправок в новый Налоговый кодекс и оперативно согласовать с госорганами. Отдельный вопрос - налогообложение обладателей крупных состояний. Министерствам национальной экономики и финансов в месячный срок изучить международный опыт и внести подходы по налогообложению особо состоятельных граждан, - заявил Олжас Бектенов.

Перед Министерством финансов поставлены задачи по улучшению собираемости налогов на местах и активной борьбе с теневой экономикой. Кроме того, ведомство должно завершить тотальную цифровизацию налогового и таможенного администрирования, включая внедрение алгоритмов искусственного интеллекта.

Параллельно Правительство формирует комплекс мер по поддержке предпринимательства.

- Поручаю министерству нацэкономики совместно с заинтересованными сторонами до конца текущего года обеспечить разработку плана развития среднего бизнеса. Он должен предусматривать конкретные меры по стимулированию перехода малого бизнеса в категорию среднего, расширению доступа предприятий к долгосрочному финансированию, в том числе за счет привлечения частных инвестиций, - поручил Премьер-министр.

Напомним, ранее Президент Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу Казахстана призвал оптимизировать Налоговый кодекс и снизить избыточную административную нагрузку на отечественный бизнес.