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Социум

«Не догма и не священное писание»: Токаев поручил устранить избыточную налоговую нагрузку на бизнес

Президент в рамках Послания народу Казахстана заявил о необходимости доработки нового Налогового кодекса.
Варвара Тыщенко
«Не догма и не священное писание»: Токаев поручил устранить избыточную налоговую нагрузку на бизнес
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках Послания народу Казахстана заявил о необходимости доработки нового Налогового кодекса, подчеркнув, что законодательство не должно быть оторвано от реальной экономической жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

Глава государства отметил, что внедрение документа заложило основу для масштабной перезагрузки всей налоговой системы, однако на практике предприниматели столкнулись с множеством бюрократических сложностей.

- Следующий приоритет - совершенствование налоговой политики. Новый Налоговый кодекс заложил основу для комплексной перезагрузки всей системы. Однако столь масштабная реформа неизбежно выявляет вопросы, которые сложно предусмотреть на этапе разработки. Как следствие, бизнес сталкивается с трудностями при применении отдельных норм. Налоговый кодекс - это не догма, не священное писание, и он не должен быть оторван от реальности, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент указал на необходимость устранить существующие противоречия, ликвидировать неоднозначное толкование норм и снять с предпринимателей избыточное администрирование.

По мнению Главы государства, налоговые механизмы должны стимулировать развитие предпринимательства, а не препятствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест.

- Поэтому Правительству необходимо прислушаться к бизнесу и разработать пакет точечных изменений в налоговое законодательство. Сделать это нужно абсолютно выверенно, чтобы каждый раз не менять правила поведения предпринимателей. Наше законодательство настолько громоздкое, сложное для понимания, что стало настоящей головной болью для предпринимателей, - заключил Президент.

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