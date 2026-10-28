«Не догма и не священное писание»: Токаев поручил устранить избыточную налоговую нагрузку на бизнес

Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках Послания народу Казахстана заявил о необходимости доработки нового Налогового кодекса, подчеркнув, что законодательство не должно быть оторвано от реальной экономической жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.
Глава государства отметил, что внедрение документа заложило основу для масштабной перезагрузки всей налоговой системы, однако на практике предприниматели столкнулись с множеством бюрократических сложностей.
- Следующий приоритет - совершенствование налоговой политики. Новый Налоговый кодекс заложил основу для комплексной перезагрузки всей системы. Однако столь масштабная реформа неизбежно выявляет вопросы, которые сложно предусмотреть на этапе разработки. Как следствие, бизнес сталкивается с трудностями при применении отдельных норм. Налоговый кодекс - это не догма, не священное писание, и он не должен быть оторван от реальности, - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент указал на необходимость устранить существующие противоречия, ликвидировать неоднозначное толкование норм и снять с предпринимателей избыточное администрирование.
По мнению Главы государства, налоговые механизмы должны стимулировать развитие предпринимательства, а не препятствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест.
- Поэтому Правительству необходимо прислушаться к бизнесу и разработать пакет точечных изменений в налоговое законодательство. Сделать это нужно абсолютно выверенно, чтобы каждый раз не менять правила поведения предпринимателей. Наше законодательство настолько громоздкое, сложное для понимания, что стало настоящей головной болью для предпринимателей, - заключил Президент.