Новые детали взрыва в кафе Актобе: полиция завела уголовное дело

19-летний парень в реанимации. Газового баллона в помещении не было,

Стали известны подробности взрыва газа в кафе на первом этаже пятиэтажного дома в районе Алтын Орда в Актобе.

Как сообщил начальник управления ЧС Актобе Данабек Имангазин, газового баллона в заведении не было - кафе было подключено к природному газу. По предварительной версии, в помещении скопилась газовоздушная смесь, хлопок которой привёл к частичному обрушению стен, уличной пристройки и пожару.

Ударная волна оказалась настолько сильной, что выбила стёкла в квартирах дома. Осколки, куски пластиковых рам и профлиста разлетелись далеко по тротуару и проезжей части, повредив проезжавшие мимо автомобили и пассажирский автобус. Территорию вокруг заведения сразу оцепили.

По словам акима города Азамата Бекета, сейчас специалисты подсчитывают точное количество пострадавших квартир - их жильцов временно разместят у родственников и соседей.

Главный врач городской многопрофильной больницы №1 Кадырбек Иманбаев уточнил информацию о состоянии пострадавших, которых доставили в медучреждение бригады скорой помощи:

- 36-летняя женщина госпитализирована в отделение политравмы, 19-летний парень - в реанимацию. Состояние их оценивается как стабильное, им оказывают всю необходимую помощь.

В Департаменте полиции региона сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 292 УК РК - "Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее тяжкие последствия".

Напомним, взрыв произошёл утром 13 ноября в 10:28 в кафе на проспекте Тәуелсіздік, 14/1. На место стянули 45 спасателей и 10 единиц спецтехники ДЧС - огонь полностью ликвидировали за 25 минут, к 10:53. Погибших в результате ЧП нет.

Айман КАРИМ